За един ден Роналдо ще печели почти колкото най-високоплатеният играч в Първа лига за година

Медиите в Португалия гръмнаха с новината, че суперзвездата Кристиано Роналдо се е съгласил да удължи договора си с Ал Насър, с който ще остане най-високоплатеният играч в историята. Петкратният носител на "Златната топка" добави тази титла към многото други, които вече притежава, когато се съгласи да премине в Близкия изток през 2023 г. Роналдо, който след по-малко от месец ще навърши 40 години, играе в Саудитска професионална лига с годишен доход, доближаващ се до 200 милиона евро.

Настоящият договор на Роналдо изтича през лятото, но медиите съобщават, че клубът готви да предложи нов контракт на голямата си звезда, който би бил нов прецедент във футбола. Според местното издание "Al Khabar", Ал Насър ще предложи на Роналдо седмична заплата в размер 3,8 млн. евро, иначе казано - по 500 000 евро на ден!

🚨💣 Cristiano Ronaldo will renew his contract with Al-Nassr until June 2026 and earn an annual salary of €200M.



(Source: @abolapt) pic.twitter.com/pR6UlYOGYb