Златна резерва изведе Швейцария до заслужена победа над Босна и Херцеговина на Мондиал 2026

Швейцария постигна категоричен успех с 4:1 над Босна и Херцеговина в мач от група "В" на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. "Кръстоносците" бяха по-добрият отбор през целия мач, но стигнаха доста трудно до победата. Три гола в последния четвърт час донесоха трите точки за отбора на Мурат Якин. Точно преди да падне второто попадение, Босна остана с човек по-малко на терена. Това беше четвъртият директен червен картон от началото на Мондиал 2026. В края на мача босненци все пак стигнаха до попадение.

Заслужена победа на Швейцария над Босна

Отборът на Босна и Херцеговина показа по-добро лице в първите минути на срещата, но "кръстоносците" първи погледнаха към съперниковата врата. Около 10 минута Дан Ндой отправи опасен удар, който профуча край страничната греда. Малко по-късно отново той не успя да стигне добра топка на около два метра пред голлинията. Швейцария пое инициативата и се установи в половината на балканския си съперник. След половин час игра босненци най-накрая имаха добро положение, но добър пас на Един Джеко остана неуважен от неговите съотборници. До края на полувремето не се стигна до други опасни ситуации и така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 0:0.

ОЩЕ: Пълно класиране в груповата фаза на Световното първенство 2026 - битката в Група А се завърза (ОБНОВЕНА)

20-годишен талант донесе трите точки за "кръстоносците"

Второто полувреме започна със силен натиск от страна на Швейцария, но той не даде очаквания резултат. Босненският страж Никола Васил отрази няколко добри удара на "кръстоносците". Около 70-а минута босненците най-накрая отправиха първия си точен удар, който обаче по никакъв начин не затрудни Грегор Кобел. Четвърт час преди края на мача Швейцария заслужено излезе напред в резултата. Босненската защита не се ориентира добре при центриране на Варгас в наказателното поле и топката попадна в краката на влезлия две минути по-рано Йохан Манзамби, която я засече прекрасно за 1:0.

Малко след това отново Манзамби попадна под светлините на прожекторите. Той изведе по чудесен начин Бреел Емболо, но нападателят бе спрян от остро влизане на Тарик Мухаремович точно пред наказателното поле. Съдията не се замисли и изгони босненския защитник с директен червен картон. Минути след отстраняването му "кръстоносците" се възползваха от численото си предимство на терена и удвоиха преднината си чрез Рубен Варгас. В края на редовното време Манзамби се разписа още веднъж. В добавеното време току що появилият се от пейката Ермин Махмич отбеляза почетното попадение за Босна. Последната дума в мача каза капитанът на "кръстоносците" Гранит Джака, който бе точен от дузпа и оформи крайното 4:1.

ОЩЕ: Чехия "подари" точка на Южна Африка и завърза интригата в Група А на Мондиал 2026