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Чехия "подари" точка на Южна Африка и завърза интригата в Група А на Мондиал 2026

18 юни 2026, 21:00 часа 661 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Чехия "подари" точка на Южна Африка и завърза интригата в Група А на Мондиал 2026

Отборите на Чехия и Република Южна Африка не излъчиха победител в мача си от група А на Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Канада и Мексико. Двубоят приключи при резултат 1:1, след като "лъвовете" поведоха в началото на първото полувреме, но не успяха да увеличат преднината си и бяха наказани в 83-а минута. Срещата бе белязано от историческо събитие - за първи път изцяло женски съдийски състав получи наряд на такъв форум.

Южна Африка наказа бездействието на Чехия в края 

Чехия имаше възможност да поведе още в първата минута, когато Патрик Ших получи топката на добра позиция, но нападателят не успя да отправи добър удар. "Лъвовете" все пак стигнаха до попадение пет минути по-късно. Михал Садилек бе намерен от центриране на Александър Сойка, след което не се поколеба да стреля и прати топката в мрежата за 1:0. Южноафриканците се опитаха да отговорят, но опитът на Освин Аполис бе спрян от отбраната на Чехия. Последваха по-равностойни минути, в които липсваха опасни ситуации пред двете врати. В края на първата част Южна Африка бе близо до това да изравни, но така и не се стигна до попадение. Така чехите се оттеглиха на почивката с минимален аванс.

Чехия Република Южна Африка 2026

Второто полувреме започна идентично на първото - с превъзходство на Чехия, но стражът на ЮАР Ронуен Уилямс показа добри реакции, за да опази вратата си от второ попадение. Първо той отрази опасен удар на Лукаш Черв, а след това спря опита на Патрик Шик с глава. Последваха лежерни минути за състава на чехите и не след дълго това им поведение бе наказано. В 80 минута съдията посочи бялата точка, след като Павел Шулц игра с ръа в собственото си наказателно поле. Тебохо Мокоена се нагърби със задачата да изпълни дузпата и бе безпогрешен, за да донесе точка за своя тим.

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Чехия отбор Световно първенство по футбол 2026 Южна Африка отбор
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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