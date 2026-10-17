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Рядък розов диамант ще бъде изложен във Франция: Последно е виждан преди век (СНИМКА)

17 октомври 2026, 16:16 часа 1388 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Рядък розов диамант ще бъде изложен във Франция: Последно е виждан преди век (СНИМКА)

Рядък розов диамант ще бъде изложен във Франция, предаде BBC и уточнява, че последно е бил показван преди 100 години, когато е бил и откраднат. Деветкаратовият скъпоценен камък с форма на круша, известен като „Grand Condé“, е бил откраднат при нощен обир на замъка Шантили през октомври 1926 г. и скрит в издълбана ябълка. Диамантът - едно от малкото кралски бижута, оцелели след Френската революция - е открит няколко седмици по-късно, когато гладна камериерка в хотела, в който са били отседнали крадците, отхапала от ябълката.

Директорът на музея Матийо Делдик каза, че макар историята с ябълката да звучи неправдоподобно, тя е била широко отразена във вестниците по онова време.

 

Изкушава ли съвременните крадци?

Делдик е изправен пред въпроси дали изложбата може да е изкушение за съдбата, особено предвид поредицата от обири на европейски културни институции през последните 12 месеца, включително дръзкия грабеж на бижута от музея Лувър в Париж посред бял ден.

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Въпреки че отказа да разкрие пред CNN за каква сума е застрахован диамантът, той отбеляза, че е проведено обширно академично проучване на свойствата му, за да може той да бъде еднозначно разпознаваем.

Резултатите от този анализ, както и невиждани досега архивни материали за историята и кражбата на скъпоценния камък, са част от изложбата, според музея. ОЩЕ: Бижута за милиони изчезнаха след дързък обир във френски музей

 

 

 

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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