Какви грешки допускаме при колтучене на пипера?

Понякога градинарите закъсняват с колтученето на пипера, но това не е фатално. По-добре късно да формираме чрез колтучене пиперения храст (стъблото), отколкото никога.

Какво означава колтучене? То представлява окършване (респективно резитба) на излишните разклонения на основното стъбло с цел растението да не се „задръства“ и задушава, като му се оставя свободно пространство за дишане и развитие.

Премахване на странични издънки

Когато страничните издънки вече са пораснали, те отнемат много енергия от основните клонки, на които би трябвало да получим реколта. При пипера в повечето случаи оставяме две или три водещи издънки, на които ще дойде реколтата. За разлика от патладжаните, тук трябва да получим около два или дори два и половина пъти повече чушки.

Често се случва последните чушки дори да не приличат на чушки. Според характеристиките си те трябва да имат дебелина на стената 9-10 мм, но в действителност получавате 5 мм или дори по-малко суха, дебела кора. Такива чушки почти не стават за нищо.

За качествена реколта, трябва да премахнем всички странични издънки, листа. Те са излишни, вече са отдали силата си на сока, за да се издигне той по-високо.

Дори един цвят върху странична издънка е излишен. Това е, стволът ни е добре проветрен, удобно е да се полива, удобно е да се разрохква почвата, да се добавят подхранвания, ако е необходимо.

Образуване на издънки

Образували сме две основни издънки. Какво правим след това? След това оставяме, например, 3-та издънка и отглеждаме храст от 3 издънки.

Когато имаме малък плод, оставяме част от този издънка и прищипваме другата част. Прищипваме точката на растеж, главната издънка продължава да расте – с плод, лист, междувъзлие и отново възел с цвят. И ако отново се образува разклонение, а то определено ще се образува, пак оставяте само един малък плод, лист или два; точката на растеж дори може да не се отреже, а още по-добре е да я прищипнете.

След това не пипаме основната издънка, чакаме отново подобно разклонение и също прищипваме страничното. Все още е препоръчително да се оформи храст. В този случай се окършват само тези, които гледат навътре. По този начин оставяте растението малко да се разшири, а листата и плодовете ще получат много светлина. Разбира се, плодовете ще получат добро количество слънце, което означава, че ще бъдат сладки и вкусни.

Чушките се образуват в 2-3 стъбла, но е по-добре да са 3. Ще получите реколта по-бързо от едно стъбло, второ стъбло, разклонение. Тъй като на това място са се образували едновременно три разклонения, оставяме добре развита издънка на едно от вече показаните разклонения - третото. Сега тя ще се развие и ще даде нормални плодове, същите като предишните две.

И има случаи, когато самото растение образува 3 издънки. Сега остава само да се образуват 4 или 5 плода на всяка от тях и да чакате добра реколта.

Опрашване на растенията

Ако изведнъж опрашването ви е лошо, а това често се случва, защото сега има много малко опрашващи насекоми, тогава в този случай ще вземем четка и ще опрашим цвета.

Когато той се е разтворил леко, прашниците вече са готови за опрашване. Ако разклатите цвета, дори можете да видите, че прашецът отлита. Той може да попадне върху близалцето и да опрашва. Въпреки това, за всеки случай, сега ще вземем и ще опрашим това цвете с четка. Събираме прашец от тичинките и го нанасяме върху близалцето. Така цветът е опрашен и ние сме 100% сигурни, че от него ще се развие много добър плод.

И така опрашваме цвят по цвят. С такова формиране и допълнително опрашване на пиперения храст ще получим максимално възможната реколта.

