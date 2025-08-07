4 евтини лекарства, които улесняват отглеждането на домати - предпазват от болести и удвояват добива

Йод, водороден пероксид, калций и аспирин – звучи ли малко като аптечка? Вероятно ще намерите всички тези продукти у дома. Този път обаче не чакайте болестта да удари, а ги приложете сега в градината си. Тези популярни лекарства ще бъдат безценни в борбата с гъбичните заболявания по доматите и не само. Опитайте тези 4 домашни спрея, направени от аптечни продукти.

Йод в отглеждането на домати

Първият медикамент, който ще се окаже ефективен при отглеждането на домати, е йодът. Изследванията показват, че йодът е елемент, от който растенията се нуждаят. За съжаление, той се среща в недостатъчни количества в почвата.

Външното добавяне на йод подобрява фотосинтезата, което се изразява в по-бърз растеж на растенията и увеличено производство на плодове. Освен това, йодът повишава естествената устойчивост на растението към болести и стрес, свързани с неблагоприятни условия на отглеждане, като суша.

Той помага в борбата с патогените по листата и в почвата чрез контакт. Ето защо си струва да се използва както превантивно, така и за борба със съществуващи гъбични и бактериални заболявания по доматите, като брашнеста мана.

Как да използвате йод в градината?

200 мл мляко, за предпочитане прясно, непастьоризирано

10 капки йод с концентрация 10 мг/1 мл,

1800 мл вода – нехлорирана

Млякото ще помогне на йода да се прилепи по-добре към листата. То има и противогъбични свойства, така че ще засили ефективността на йода. Смесете 200 мл мляко с 1800 мл вода и добавете 10 капки йод. Изсипете всичко в бутилка с пулверизатор и пръскайте растенията на всеки две седмици.

Употреба на калций за домати

Калцият е изключително важен елемент за доматите. Неговият дефицит бързо води до сухо гниене, което можете да разпознаете по тъмните петна от долната страна на плода и деформираните листа. Затова си струва да подхранвате доматите с него няколко пъти на сезон. Можете да използвате калций, предлаган от аптеките под формата на лесно разтворими таблетки. Тези препарати често съдържат и витамин С, който може да бъде полезен за доматите. Подобно на йода, той подобрява фотосинтезата и повишава устойчивостта на растенията на стрес. Затова избирайте продукти с чист калций или по избор с добавен витамин С.

За да приготвите калциев спрей, използвайте:

2 калциеви таблетки

2 литра вода

Разтворете таблетките във вода и разбъркайте. Изсипете в пръскачка и прилагайте на всеки 7 дни.

Водороден пероксид върху домати

Водородният пероксид отдавна се използва във фермите. 15% разтвор се използва, наред с други неща, за стерилизиране на инструменти. Това не само помага за поддържане на чистота, но и предпазва от разпространението на гъбични спори и бактерии.

Обикновен 3% водороден пероксид може да се използва за приготвяне на спрей за растения. Той има дезинфекциращ ефект, което го прави отлично средство за лечение на гъбични и бактериални инфекции. Разреден водороден пероксид може да се използва и за поливане на растенията, за да се елиминират бактериите, причиняващи кореново гниене. Този продукт не само се бори с патогените, но и укрепва растението, подпомага регенерацията на тъканите и подобрява усвояването на кислород от корените.

Как да пръскате домати с водороден пероксид? Ще ви трябват:

3% водороден пероксид - 60 мл

2 литра вода

Разредете водородния пероксид с 2 литра вода и го изсипете в пръскачка. Използвайте на всеки 14 дни. Този разтвор ефективно се бори с брашнеста мана и други гъбични заболявания по доматите.

Аспиринов спрей за домати

Салициловата киселина, която се съдържа в аспирина, се използва в народната медицина от хиляди години. Получена от върбова кора, тя е естествено вещество с антипиретични свойства, наред с други неща. Днес аспиринът е популярно лекарство, често използвано в селското стопанство.

Оказва се, че салициловата киселина повишава естествената устойчивост на растенията към болести, вредители и неблагоприятни условия на отглеждане. Затова си струва да се използва превантивно под формата на спрейове. Освен това, аспиринът подобрява фотосинтезата и усвояването на вода и хранителни вещества, като по този начин укрепва растенията и допринася за повишени добиви.

Как да използвате аспирин за отглеждане на домати? За да приготвите спрея, ще ви трябват:

2 таблетки аспирин (500 мг ацетилсалицилова киселина),

2 литра вода

Първо, смачкайте добре таблетките аспирин, след което ги смесете добре с вода. Аспиринът може да се пръска върху домати на всеки 10 дни.