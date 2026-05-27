5 зеленчука, които не трябва да отглеждате заедно

Някои комбинации от растения могат да навредят на растежа на градината, добива и борбата с вредителите.

Избягвайте да засаждате домати с картофи, копър с моркови и боб/грах с чушки/моркови.

Царевицата с домати и карфиолът с краставици се конкурират за хранителни вещества и привличат вредители.

Още: Как правилно да торите растенията

Когато планирате градината си , може да е трудно да определите кои растения се съчетават най-добре и кои е по-добре да избягвате.

Не само може да бъде стресиращо да разберете разположението на градината си , но може да бъде и вредно за нея и реколтата, ако не сте направили правилните комбинации от засаждане.

1. Домати и картофи

Въпреки че може да звучи забавно да се римуват заедно, доматите и картофите технически не трябва да се засаждат заедно.

Още: Колко често трябва да поливате краставиците за богата и вкусна реколта

Според Йънг, тези две растения са от едно и също семейство, което означава, че лесно биха могли да споделят болести, които биха могли да убият и двете растения.

Като ги засадите заедно, Йънг казва, че на практика ще създадете „гъбична среда безконтролно“, така че е най-добре да избягвате това сдвояване.

2. Копър и моркови

Поради кръстосаното опрашване, зрелият копър може всъщност да забави растежа на морковите , правейки ги малки или давайки много тъжна реколта. Тези растения също така привличат едни и същи вредители, което като цяло е лошо и за двете култури.

Още: Как правилно да се грижите за невена, за да изпълни градината ви с цвят

Според Йънг, тези култури имат нещо като „съперничество между братя и сестри“ помежду си, когато става въпрос за опит да растат заедно, така че избягвайте да ги засаждате твърде близо една до друга.

3. Грах/Боб и чушки/Моркови

Подобно на копъра, грахът и бобът могат да забавят растежа на морковите, както и на чушките. Преди всичко, грахът и бобът абсорбират много хранителни вещества, когато се комбинират с моркови или чушки .

Йънг казва да мислите за тях като за „съквартирант, който изяжда цялата ви храна, но не плаща наем“.

Още: Как да отгледате невен от семена

4. Царевица и домати

В допълнение към картофите, царевицата също не се съчетава добре с доматите поради общата конкуренция. Фактори, които допринасят за здравословния растеж, като слънчева светлина, хранителни вещества и вредители, са всичко, което растенията се опитват да си овладеят, така че е добре да избягвате да засаждате царевица и домати заедно.

5. Карфиол и краставици

Йънг казва, че както карфиолът, така и краставиците са тежки хранители, така че по същество биха се борили за хранителни вещества като „две малки деца за кутия сок“. Поради това тези култури се развиват изключително добре, когато са засадени самостоятелно.

Още: Винаги засаждайте краставиците в тази част на двора

Важно е да се отбележи, че само защото вече сте засадили някои от тези култури заедно, това не означава непременно, че няма да имате зеленчуци за прибиране. Въпреки това е по-вероятно те да са по-дребни или не толкова вкусни.

Така че, ако вече харчите много време и пари за зеленчуковата си градина тази година, може да искате да преместите някои от културите си или да запазите този списък за засаждане през следващата година.