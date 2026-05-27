Как правилно да торите растенията

Ако подозирате, че сте преторили, вероятно сега се чудите как е правилно да го направите. Но първо, нека разгледаме предимствата на правилното торене.

Кога да торите овощни дървета за по-здрави и по-обилни реколти

Флакс казва, че декоративните растения ще имат по-големи размери, по-наситен цвят на листата, повече цветове и по-дълъг живот в градинските ви лехи или саксии за тераса. За листните зеленчуци и плододаващи култури той казва, че ще имате „по-голяма обща биомаса“ (това означава по-големи листа от маруля, зеленина или кулинарни билки ), по-големи, по-изобилни плодове (т.е. домати, чушки, краставици ) и по-дълги периоди на продуктивност.

За да наторите правилно, Флакс препоръчва да започнете с почвен тест, преди да приложите компост или други минерални смеси към градинските си лехи.

„Важно е да знаете какво липсва на почвата ви преди началото на сезона, за да правите целенасочени подобрения с корекции всяка година и да допълвате с тор, когато е необходимо“, посочва той. По този начин ще знаете правилните количества, които да прилагате през целия сезон

Ако се притеснявате от прекомерното торене на растения, отглеждани в почвена смес, Флакс казва, че ще трябва да прилагате водоразтворим тор само веднъж седмично, като го нанасяте изцяло върху почвения стълб, „не само с малко пръски отгоре“, добавя Флакс.

Времето също е важно. Флакс казва, че ако наторите непосредствено преди силен дъжд, повечето от тези хранителни вещества вероятно ще се извлекат от почвата ви, която всъщност е „недостатъчно“ наторена.

„Ето защо времето е от решаващо значение, за да се гарантира, че прилагането на торове е добро нещо, което осигурява полза за вашите градински лехи и/или контейнерни засаждения“, казва той.

Избор на правилния тор

„Много от торовете, предназначени за потребителите, съдържат много повече фосфор, отколкото растенията се нуждаят“, казва той. „Обикновено съветвам хората да избягват торове, които съдържат повече от 10% фосфор (средното число на NPK на етикета).

Торовете, които съдържат над 10% фосфор или по-големи пропорции на фосфор в сравнение с азот и калий (т.е. 10-30-10), често насърчават прекомерното разтягане на стъблата и не осигуряват голяма полза в сравнение с нещо по-балансирано с малко по-нисък дял на фосфор, като например 20-10-20.“