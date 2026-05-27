4 неща, които задължително да направите с разсада на краставиците 1 седмица след засаждането му в градината

Първата седмица след пресаждането на разсад от краставици на постоянно му място е критичен период за неговата адаптация. За да се гарантира, че насажденията ще се развиват нормално, е необходимо да се извършат 4 задължителни дейсвия.

Правилен режим на поливане

Краставиците са 90% вода, така че засушаването на почвата, дори за кратко време, е вредно за тази култура. Ако се позволи на листата да увяхнат и да клюмнат, развитието на растението ще се забави значително, а първите плодове просто ще пожълтят и ще опадат.

За млади храсти, които растат в градината само от седмица, е необходим поне 1 литър вода на корен. Въпреки че надземната част и кореновата система са все още доста малки, поливането само на кореновата зона е грешка. Важно е добре да се намокри почвата както под, така и около растението. Това насърчава корените да се разширят в търсене на влага, което помага на подземната част на храста да се развива много по-бързо.

Формиране на храста

Дори при много млади разсади на съвременни самоопрашващи се хибриди (като Кибрия, Мадейра или Уланара), първите микроскопични краставици се появяват в рамките на една седмица. Оставянето им сега обаче е абсолютно неприемливо. Незрелите корени не са в състояние едновременно да подхранват плодовете и да развиват листа.

Яйчниците се образуват до 3-5 междувъзлия. Всички пъпки на краставицата в долната част на стъблото трябва да бъдат напълно отстранени. Това ще позволи на растението да съсредоточи цялата си енергия върху изграждането на здрав "скелет" и листа, което впоследствие ще осигури обилно и продължително плододаване.

Всички странични издънки на този етап трябва да бъдат премахнати. Те създават прекомерен стрес за младите насаждения.

В дивата природа краставиците са лози, които използват мустачките си за прикрепване към опори. Но при изкуствено създадени опори в градински лехи или оранжерии, тази функцията на издънките се обезсмисля. Растението обаче изразходва почти толкова хранителни вещества за растежа на мустачките, колкото и за развитието на страничните издънки. Следователно, те също трябва да се премахват редовно.

Първото торене

Седмица след засаждането листата на краставицата може да изглеждат леко бледи – това е естествен признак на адаптация. Сега е моментът да приложите първия тор, за да стимулирате растежа на листата и стъблата.

Най-добрият избор за краставици е натурален органичен тор в щадяща за растенията форма - пилешки тор. Този тор е перфектно балансиран за краставици: съдържа високо количество азот, както и калций, фосфор, калий, магнезий и пълен спектър от микроелементи.

За разлика от доматите, които могат да се прехранят (да развият огромна зеленина вместо плодове) с такъв тор, краставиците имат различен модел на растеж и реагират добре на такава органична материя. 250 гр концентрат се разреждат в 10 литра чиста вода. Един литър от този разтвор се използва за поливането на всеки храст. В рамките на няколко дни растенията забележимо ще ускорят растежа си и ще променят цвета си на наситено зелен.

Използването на чист амониев нитрат не се препоръчва – сухият азот без фосфор, калий и микроелементи няма да осигури оптимално развитие на всички растения.

Защита от топлина и подходящо засенчване

Ако яркото пролетно слънце огрее разсада след засаждането му, то може незабавно да изгори нежните листа. Защитата от прегряване е друг критичен фактор. В слънчеви дни оранжерията или градинската леха трябва да се засенчват с помощта на специална мрежа за светлозасенчване с коефициент на прозрачност 45% .

Не се препоръчва използването на по-плътна мрежа (например 60%, която е идеална за домати). Слънцелюбивите краставици ще започнат да губят цветове и ще имат лошо завръзване на плодове, ако са изложени на прекомерна сянка.

Наред със засенчването, важно е да се осигури адекватна кръстосана вентилация. Ключът е температурата на въздуха да се поддържа под 30°C . Ако зоната за отглеждане на краставици е твърде гореща, растенията ще изпаднат в състояние на постоянен стрес, което потиска всички процеси на растеж и усвояването на хранителни вещества. Навременното поливане, правилната резитба, умереното торене и контролът на температурата ще осигурят бърз растеж и високи добиви.

