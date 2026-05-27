Колко често трябва да поливате краставиците за богата и вкусна реколта

Краставиците обикновено се отглеждат чрез засаждане на семена директно в градината. Краставиците обичат горещото време и топлата почва. Затова не засаждайте, докато опасността от замръзване не премине и почвата се затопли през пролетта. Засадете семената на пряко слънце на дълбочина от 1,5 до 2,5 см и проредете разсада до по едно растение на всеки 30 см, когато достигне височина 5 см.

Ако използвате разсад, засадете ги в топла почва на разстояние 30 см една от друга в ред. Можете да затоплите почвата по-рано, като я покриете с черен пластмасов плик седмица преди засаждането. Засаждането на хълмове също осигурява по-топла почва. Ако имате ограничено пространство, осигурете решетка, по която краставиците да се изкачват.

За по-ранна реколта, засадете ги на закрито в торфени саксии четири седмици преди датата без слана. Посейте по две или три семена във всяка саксия. Проредете до едно растение на контейнер. Пресадете в градината, когато имат два до четири истински листа. Засадете цялата торфена саксия, не изваждайте разсада от саксията.

Полезен съвет: Запазете мъха от сушилнята си и сложете шепа на дъното на дупката, където засаждате краставиците си. Това ще помогне за задържане на влагата там и краставиците ви ще бъдат много по-здрави.

Колко често трябва да поливате краставиците?

Краставиците се нуждаят от около 2,5 см вода седмично, но може да се нуждаят от повече вода, ако навън е наистина горещо. Искате почвата, в която са засадени краставиците ви, да остане влажна, но не и подгизнала.

Не поливайте краставиците, когато са на пряка слънчева светлина. Това всъщност може да ги изгори и да съсипе цялата ви упорита работа. Най-добре е да поливате около залез слънце, когато жегата е отшумяла.

Винаги слагам много мулч върху почвата. Това помага да се задържи влагата и действа като вид изолатор. Също така предотвратява растежа на плевели и трева, тъй като им е трудно да преминат през целия мулч. Като допълнителен защитен слой можете да поставите слой вестник под мулча.

Как и кога да торим краставични растения

Торете краставиците отстрани с тор 5-10-10 около три седмици след като краставиците ви поникнат. Не докосвайте растенията или листата на краставицата с тора. Изкопайте дупка на около десет сантиметра от всяко растение и сложете половин чаша тор.

Краставиците трябва да се опрашват, за да дадат плод, а това се извършва почти изцяло от пчели . Затова бъдете внимателни с използването на инсектициди в градината си, които ще възпрат или убият пчелите. Пчелите са най-добрите ви приятели в градината.

Ако използвате инсектициди, винаги четете внимателно етикетите. Уверете се, че знаете и разбирате точно какво е посочено на етикета – особено по отношение на това колко време трябва да изчакате, преди да използвате краставиците си.

Кога да берете краставиците си

Краставиците трябва да се берат, когато са още неузрели, преди семената да станат големи и жилави. За туршии, беретете, когато са дълги 5-15 см. За нарязване, беретете, когато са 15-20 см. Арменските и английските сортове без оригване могат да се берат, когато са 20-30 см или повече. Всички меки краставици или тези, които показват жълто оцветяване , трябва да се берат и изхвърлят - те не са годни за консумация.

Не забравяйте да берете краставиците редовно (на всеки два дни), за да продължите да давате плодове. Готовите за консумация краставици трябва да са напълно зелени и твърди.