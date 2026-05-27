Как правилно да се грижите за невена, за да изпълни градината ви с цвят

Невенчетата са сравнително лесни за отглеждане растения, които не изискват много грижи – начинаещите градинари често ги харесват, защото са лесни за грижа. Те обичат по-топлите условия и не понасят слана, така че това са някои фактори, които трябва да имате предвид, когато отглеждате невенчета от семена.

Светлина

Невенчетата обичат слънчевата светлина. Те виреят най-добре на пълно слънце, което означава поне 6 часа пряка слънчева светлина дневно. Ще искате да ги засадите на слънчева част от градината или двора, за да получават достатъчно светлина, за да виреят.

Почва

Невенчетата обаче не са особено претенциозни. „Те растат най-добре в добре дренирана почва, която е умерено плодородна и предпочитат леко киселинно до неутрално pH“, уточнява Кларк. Невенчетата предпочитат глинеста почва с pH между 6 и 7. За най-добри резултати, почвен тест може да ви помогне да видите дали районът се нуждае от промени, преди да засадите невенчета. Ако не направите почвен тест, можете да използвате тор с бавно освобождаване за едногодишни растения, когато сеете цветята си.

Вода

„Тъй като невените са сравнително устойчиви на суша, те не се нуждаят от огромно количество вода, за да виреят, но все пак се нуждаят от редовно поливане, особено когато са млади“, казва Кларк. Поливайте невените обилно при засаждане и поддържайте почвата равномерно влажна през първите няколко седмици. След като се установят, невените не се нуждаят от толкова много поливане и можете да оставите почвата да изсъхне умерено между поливанията.

Често срещани проблеми с отглеждането на невен

Невенът може да устои и да отблъсне някои вредители (поради тази причина е отлично растение-компаньон за доматите ), но не е без потенциални проблеми. Ето някои често срещани проблеми с невена, за които трябва да внимавате:

Дългокраки разсади: Разсадите от невен се нуждаят от слънчева светлина, за да растат. Кларк предупреждава: „Ако разсадът от невен не получава достатъчно светлина, той ще стане дългокрак, с дълги, слаби стъбла. За да предотвратите това, уверете се, че получава много пряка светлина или допълнете с лампи за отглеждане.“ Този проблем е лесно предотвратим, като осигурите на разсада от невен достатъчно светлина, например на слънчев перваз на прозореца.

Брашнеста мана: Зиб обяснява: „Това гъбично заболяване се проявява като бяло, прахообразно покритие по листата и стъблата, особено във влажни условия.“ Може да се появи и по невенчета, засадени на сенчести, хладни и влажни места. Превенцията си струва усилията за лечение, така че това е още една причина да изберете слънчев парцел за вашите невенчета и да ги разпределите на подходящо разстояние. Болестта може да се лекува с фунгициди, ако е необходимо.

Паякообразните акари: Невенчетата могат да привличат паякообразни акари. „Тези малки вредители могат да причинят пожълтяване и петънца по листата, тъй като се хранят с растителен сок и виреят в горещи и сухи условия“, казва Зиб. Поддържането на добро здраве на растенията може да помогне за предотвратяване на тези малки вредители; поливайте невенчетата адекватно и намалете стреса при растенията. Паякообразните акари могат да се изплакнат от растенията, но ако това не помогне, помислете за въвеждане на хищни акари или опитайте инсектициден сапун.