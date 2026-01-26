Цветята, които да засадите през януари - те цъфтят дори в студа

Експертите съветват да се използва началото на годината за сеитба на семена у дома, като се насочите към студоустойчиви едногодишни и раноцъфтящи многогодишни цветя. Тези растения имат време да укрепят корените си преди продължителното затопляне, което гарантира интензивния им растеж и бързата поява на пъпки през пролетта. Избраните култури не изискват специфични умения в грижата за тях грижа, което ги прави идеална опция за начинаещи градинари.

Цветята, които да засадите през януари

Цикламата е едно от тях. Периодът на активност на тези красиви цветя продължава от средата на зимата до ранна пролет, тъй като са перфектно адаптирани към ниски температури.

Тези свойства са присъщи изключително на градинските сортове. По-специално, кавказката циклама е способна да цъфти през януари или февруари, понякога дори пробивайки снежната покривка. При условие че се използва защитен слой мулч, тя преживява слани до 15 градуса, предпочитайки умерено засенчени места с добър дренаж на влагата.

Игликата е още едно цвете, което може да засадите през януари. Игликите впечатляват с широка палитра от цветове, от нежни жълти до наситено лилави тонове. Видове като безстъблена и висока иглика могат да започнат да цъфтят още през януари или февруари. За това са необходими определени условия - липса на продължителни студове под 7 градуса, място, защитено от вятъра, и незамръзнала почва.

Въпреки че внезапното застудяване може да повреди отворените цветове, самите растения обикновено оцеляват успешно и продължават да цъфтят през пролетта. Изборът на градински сортове, които са устойчиви на замръзване, и осигуряването им на леко покритие от листа или иглички ще им помогне да се събудят възможно най-рано.

Теменужките се считат за едно от най-практичните решения за тези, които искат да си осигурят ранен старт на градинарския сезон. Тази култура се отличава с богато разнообразие от цветове и способността да поддържа декоративност за дълго време.

Как да сеем цветя през януари

През януари повечето градинари засаждат теменужки и иглики в контейнери или саксии у дома или в отопляема оранжерия. Това се прави с цел растенията да имат време да се укрепят в безопасни условия и да цъфтят много по-рано от тези, които ще бъдат засадени директно в земята през пролетта.

Ако закупите вече пораснал разсад от циклами или иглики в саксии, можете да го засадите директно в градината дори през януари, но само ако земята не е замръзнала и може да се прекопае. Това е възможно по време на дълго зимно размразяване. В този случай растенията трябва да се мулчират (покрият се със слой листа или иглички), за да се предпазят корените им от бъдещи слани.

