Единственият начин да почиствате листата на растението паяк

Ако притежавате едно или две растения паякообразен вид (Chlorophytum comosum) в дома си, тогава знаете колко лесни за поддръжка могат да бъдат тези стайни растения. Известни с непринудения си нрав, растенията паякообразни често са възхвалявани като идеалните стайни растения за стайни условия , тъй като са изключително толерантни към грешки и могат да виреят в най-различни среди.

Още: Направете това с великденски кактус през април за огромни цветове

Въпреки това, има няколко малки задачи, които собственикът на растение паякообразен вид може да поиска да предприеме, за да подобри здравето и външния вид на своето растение. Както всеки друг канцеларски предмет, растението паякообразен вид може да бъде скрит магнит за прах във вашия дом . Най-лесният начин да почистите вашето растение паякообразен вид е да навлажните мек парцал, като микрофибърна кърпа, и внимателно да го избършете по листата, за да отстраните праха.

Кралицата на дома: Китайско вечнозелено растение

Слоевете прах, натрупани върху растението ви, не само го правят да изглежда мръсно, но всъщност могат да повлияят на здравето на стайните ви растения и да намалят количеството светлина, което получават от слънцето. Поради това редовното почистване на прах от вашето растение паяк, както и от всяко друго стайно растение, което може да притежавате, е важна задача, която помага за стимулиране на растежа на растенията ви и подобряване на външния им вид. Вашето растение може също да има лепкави остатъци от предишно нападение от насекоми или вредители, които трябва да бъдат отстранени. Въпреки това, трябва да внимавате със съставките, които избирате да използвате. Не винаги се препоръчва използването на препарат за съдове върху листата на растението и ще обясним защо.

Още: Колко често да поливате растението паяк, за да процъфтява

Можете ли да използвате сапун за почистване на вашето растение паяк?

Краткият отговор е „не“. Що се отнася до почистването на листата на вашето растение паяк, може да е изкушаващо да добавите няколко капки препарат за миене на съдове или препарат към влажната си микрофибърна кърпа, за да получите наистина безупречно чисто растение. Това обаче всъщност може да бъде вредно за вашето растение. Препаратът за миене на съдове не само може да отнеме естествените масла и восъци от листата, но дори може да доведе до изгаряне. Често срещани, мощни съставки на препарати като натриев хидроксид и луга не са здравословни за вашите растения. Вместо това, просто използвайте кърпа и няколко капки вода.

Как да размножаваме китайско парично растение

Обикновено се препоръчва да избърсвате листата на вашето паякообразно растение с вода, когато видите образуване на прах. Може да искате да насочите растението с светлина, за да проверите, тъй като това може да разкрие иначе невидимия прах по листата. Колкото по-чисти са листата на вашето паякообразно растение, толкова по-добре растението може да фотосинтезира или да получава енергия от слънцето. Не забравяйте да избършете както горната, така и долната част на листата.

4 растения привличат късмет в дома: Две са символ на успех и радост, едното блокира негативизма, а това - призовава пари

Ако забележите, че вашите растения-паяци стават изключително прашни и не ви се бърше всяко отделно листо, винаги можете да опитате забавната алтернатива да ги вземете със себе си под душа за бързо изплакване.