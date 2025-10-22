Ето кога наистина трябва да спрете да торите градината си

Вероятно сте чували куп съвети за важността на подхранването на растенията в точното време, както и за избора на най-добрия тор за вашата морава и градина, за да се насърчи здравословният растеж. Въпреки това, идва момент на намаляване на възвръщаемостта, когато торовете започват да причиняват повече вреда, отколкото полза за вашата градина. Това обикновено започва да се случва около края на лятото до есента, когато зеленчуците започват да се подготвят за прибиране на реколтата, а дърветата и храстите започват да навлизат в период на покой. Подходящото време за спиране на торенето може да бъде още през юли в някои региони, докато за други, спирането някъде около Деня на труда е добро правило.

Торенето на растенията през есента нарушава естествения им цикъл на растеж. Есента е времето, когато повечето многогодишни растения във вашата градина навлизат в период на покой. Ако продължите да торите почвата през това време, това може да принуди растенията да пуснат нов растеж. Този растеж вероятно ще бъде увреден от студа, когато първите слани ударят вашия регион.

Есенното торене може да навреди на едногодишните и ядливите растения

Що се отнася до вашите едногодишни цветя , цъфтящи през лятото, въпреки че редовното подхранване е важно, няма смисъл да торите тези растения през есента, когато вече са преминали периода си на цъфтеж. Но дори и при едногодишни растения за хладния сезон, като астри, твърде късното торене през есента може да насърчи нов растеж, който ще бъде податлив на по-ниски температури.

Кога е най-доброто време за есенното торене на лозята?

Освен цъфтящите растения във вашата градина, идва време да спрете торенето и на ядливите растения. Твърде много азот може да предизвика по-голям растеж на листата при тези растения, особено при пасилови култури като доматите, което спира узряването на плодовете. Задържането на торовете през есента подсказва на тези растения, че могат да насочат енергията си към узряването на плодовете, вместо да я инвестират в разширяване на вегетативния растеж. Въпреки че някои градинари предпочитат да прилагат есенен тор върху растенията си, за да спестят време следващата пролет, те правят пълно приложение само след прибиране на реколтата, за да не възпрепятстват процеса на узряване на плодовете.

Късното торене забавя образуването на плодове и може да доведе до изгаряне на тора

Ако отглеждате овощни дървета в двора си , подхранването им през есента може да забави процеса на плододаване, особено при младите дървета. При младите дървета торенето може да ги направи податливи и на сурови зими, тъй като те ще бъдат по-фокусирани върху нов растеж и няма да имат достатъчно време да се втвърдят, преди да настъпи студеното време. Трябва да торите овощните дървета през есента само ако видите специфични признаци на слаб растеж или бледи листа.

Освен това, за разлика от пролетта, условията през есента са по-сухи, което също може да повлияе на способността на вашето растение да се справя с излишните торове през това време и да доведе до изгаряне от торове. Торовете, обикновено синтетичните с бързо освобождаване, са склонни да се концентрират повече в почвата при такива условия на суша. Това може да накара корените на растенията да отделят повече вода поради осмоза и да се дехидратират. Симптомите на изгаряне от тор могат да се проявят като обгаряне на листата на растенията, което се случва предимно поради нараняване на корените. В случай на объркване, винаги следвайте инструкциите на опаковката на вашия тор, които включват правилната честота на приложение, както и правилните методи на приложение.