Грешката при събирането на листа, която създава перфектната среда за растеж на мухъл

С разцъфването на есенните цветове и започването на падането им, започва ежегодната задача – събиране на листа. За много собственици на жилища, някои от натрупаните купчини листа могат неволно да се превърнат в невидима заплаха за здравето и структурната цялост на дома им. Всъщност, натрупването на листа директно върху основите или външните стени на дома ви е една от многото грешки при поддръжката на двора през есента , които могат да доведат до нещо повече от неподреден двор: това може да доведе до образуване на мухъл върху (и дори в) къщата ви.

Тези листа не са просто невинна купчина. Всъщност, тази купчина създава изолиращо одеяло, което задържа влагата точно до повърхности, предназначени да дишат и да изсъхват. Тази постоянна влага осигурява идеалната среда за размножаване на мухъл и плесен, което води до нещо повече от проблем на повърхностно ниво. Опасностите от тази на пръв поглед безобидна купчина листа могат да се разпрострат дълбоко в конструкцията на вашия дом, проправяйки пътя за гниене на дървесината там, където всяка структурна дървесина (като подпорите на подпокривното пространство) започва да се разпада. Листата също така насищат почвата точно до основите ви, която се набъбва или издига, оказвайки натиск върху стените на основите ви и потенциално причинявайки пукнатини. Още по-лошо е, че тези пукнатини могат да предложат лесни входни точки за влага, мухъл, гризачи и различни мащабни, скъпи ремонти, от структурни проблеми до отстраняване на мухъл. Този проблем обаче е лесен за предотвратяване и може да ви спести от всякакви главоболия.

Лесни начини за предотвратяване на развитието на мухъл и плесен

За щастие, решенията за тази потенциална опасност са сравнително прости. Най-лесното и най-важно средство е да държите всички купчини листа, мулчиращи лехи и контейнери за компост на поне няколко метра от основите на дома си. Има много умни съвети за улесняване на събирането на листата , вместо да ги трупате до къщата си. Препоръчваме да създадете специална купчина компост далеч от къщата си, където можете да събирате листата.

Има и други, по-косвени задачи по поддръжката, които можете да извършите, за да предотвратите развитието на мухъл по външните стени или основите на дома си. Като начало, справете се с подобни капани за влага, като улуци. Запушените улуци могат да прелеят, изливайки стотици галони вода право върху основите ви (и всички купчини листа там), така че намерете начини да поддържате улуците си отпушени , далеч от падащи листа и да премествате водата на няколко метра от къщата си.

Освен това, трябва да огледате земята около дома си и да проверите дали тя е наклонена от основите, вместо да се образува локва. И бъдете внимателни с озеленяването си: подрежете всички храсти или храсти, които са твърде близо до външните ви стени. Заедно с листата, тези листа могат също да задържат влага, да привличат вредители, да блокират слънчевата светлина и да предотвратяват изсъхването на външните ви стени. Най-добрият ви залог срещу проблеми с мухъла е да осигурите добра вентилация, както и да поддържате пряка слънчева светлина по периметъра на дома си. Като се уверите, че няма листа на няколко метра от дома ви, можете лесно да предотвратите условията, които насърчават растежа на мухъл. Едно бързо гребене сега може да ви спести хиляди долари по-късно.