Храсти, които задължително трябва да подрежете през АПРИЛ

Април е най-подходящият месец за подрязване на много вечнозелени храсти . Всички храсти в тази стъпка за подрязване сега или цъфтят на свежи нови стъбла, така че подрязването им ще стимулира обилния цъфтеж, или се отглеждат заради листата им, а подрязването ще насърчи гъст растеж за буен вид. Свежите пролетни листа бързо ще покрият и подрязаните краища. Подрязването на тези храсти сега също означава, че те ще останат в спретната и подредена форма през останалата част от годината – и тъй като са вечнозелени, имаме предвид през цялата година!

Трябва ли да торите розите след засаждане

За най-добри резултати ще трябва да изберете точния момент за подрязване на тези храсти – но това е наистина лесно да се определи с два прости критерия.

Първо, изчакайте, докато вашият вечнозелен храст току-що започне да показва нов пролетен растеж, с листа, които са по-светли или по-червеникави на тон от зрялата, наситенозелена листа. Това показва, че времето е достатъчно топло за силен растеж, така че вашият храст ще се възстанови бързо след резитба. Второ, изчакайте, докато наближите или сте преминали последната дата на слана.

Още: Как да размножавате бръшлян през пролетта

Лавандула

Този популярен полухраст цъфти на млади дръвчета, така че е безопасно да му направите добра грижа сега. Ако сте оставили стъблата на лавандуловите цветове на място през зимата (което е чудесна идея, тъй като чинките обичат да гризат семената), отрежете ги, заедно с около 2,5 см от листната част, за да създадете оформена могила. Внимавайте да не режете по-дървесните части на растението, когато режете лавандулата, тъй като стъблата може да не пораснат отново. Най-лесният инструмент за постигане на добра форма е чифт ножици за жив плет

Как правилно да поливате стайни растения

Чемшир

Buxus sempervirens често показва известни зимни щети, така че през април се концентрирайте върху премахването на всички мъртви, болни или повредени клони , като подрязвате до здрава дървесина с помощта на ръчни ножиц. Не забравяйте да изберете сух ден за подрязване на чемшир , тъй като подрязването във влажен ден може да доведе до мана по чемшира .

Още: Ето кой е храстът, който цъфти до 10 месеца и почти не изисква вода

Лавър

Лавърът е популярно растение за жив плет и е бързорастящ храст, така че се нуждае от пролетна резитба, за да поддържа формата си. Отървете се от всички мъртви, повредени или болни стъбла с помощта на ръчни ножици, , след което помислете за осигуряване на светлина и въздух на растението и подрежете съответно. Затова поддържайте основата на живия плет малко по-широка от върха и помислете за премахване на няколко вътрешни клона, ако растежът се задръсти.

Още: Това е най-доброто време от деня за поливане на стайни растения

Туя

Април е най-подходящото време за резитба на туя и можете спокойно да премахнете около една четвърт от растежа, стига да не режете в стара, гола дървесина, тъй като растението ще се затрудни да порасне отново оттам. Изрежете и всички мъртви, болни или повредени стъбла . При жив плет, поддържайте основата на туята малко по-широка от върха, за да може слънчевата светлина да достига до долните клони. Използвайте силни ножици за клони, за да премахнете клони, които са по-дебели от 1,5 см; ножовка за подрязване е полезна и за премахване на големи клони в пренаселено пространство. Използването на електрически тример за жив плет, за оформяне на вашата туя ще ви осигури чист завършек.