Как да имате богата реколта от кориандър през цялото лято

Ако сте готови да се захванете с градинарски умения, кориандърът е чудесно място да започнете. Тази универсална билка е практически двустранно заместваща, тъй като и кориандърът, и кориандърът произхождат от едно и също растение. Бързорастящ и адаптивен, той вирее във всичко - от саксии за стайни растения до градински лехи в задния двор, което прави градинарството освежаващо лесно.

„Наистина получавате двойна възвръщаемост на парите си със зеленчука, защото можете да съберете листата за готвене, а семената на цвета са чудесни за печене“, казва Адам Вайс, майстор градинар и основател на Pike Lane Farms .

Градината с билки е идеален проект за начинаещи, особено за градинари, работещи с малки пространства. Много билки – включително босилек , мента и розмарин – се справят чудесно с слънчев перваз на прозореца. За да ви помогнем успешно да отглеждате този ароматен фаворит у дома, прочетете нашето одобрено от експерти ръководство за отглеждане на кориандър, от семе до прибиране на реколтата.

Още: Как да засаждаме и отглеждаме кориандър

Как да засадит е кориандър

Вайс препоръчва да започнете отглеждането на кориандър от семена, вместо да купувате зряло растение от местния градински център. Корените са доста крехки, така че транспортирането или пресаждането на кориандъра може да му попречи да се вкорени отново и да расте допълнително. Като бързорастящ кориандър, на него му отнемат само около 40 дни от покълването до момента, в който е готов за прибиране на реколтата. „Покълването отнема от девет до дванадесет дни след като поставите семената“, казва Вайс.

Когато засаждате семената на открито в градинска леха, стремете се да са на разстояние от три инча едно от друго и на дълбочина от половин инч. „Ако е в контейнер, можете да вземете 15 семена, подобно на начина, по който бихте поръсили сол, и да ги пуснете произволно в контейнера“, казва Вайс. Полейте обилно и след това оставете семената да свършат работата си. Трябва да започнете да виждате кълнове след няколко седмици. Вайс казва, че е напълно нормално да видите кълнове от около половината семена, които сте засадили.

Как да отглеждаме кориандър у дома

Още: Как правилно да поливате кориандъра си за по-здраво растение

Почва

Кориандърът предпочита богата, добре дренирана почва за саксии (не градинска почва!), ако го засаждате в контейнер. Градинската почва е подходяща за открито, но няма да задържа вода толкова добре, а хранителните вещества на почвата за саксии са по-подходящи за растения, отглеждани отделно. „Има почви за саксии с различно качество, които съдържат хранителни вещества. Ако засаждате растението в открито градинско легло, трябва да се уверите, че почвата е добре дренирана и че е компостирана, за да имате тези хранителни вещества“, казва Вайс.

Слънчева светлина

Слънчевата светлина е много важна за кориандъра. Поставете растението си на слънчево място. Предпочита се пълно слънце – това означава почти шест часа пряка слънчева светлина на ден – но лека сянка може да се толерира, особено в по-горещ климат. На закрито кориандърът вирее най-добре на перваза на прозореца или в стая с южно изложение, където слънчевата светлина е най-пряка.

Още: Как да отглеждате кориандър от резници

Вода

Когато се отглежда в контейнер, почвата на кориандъра трябва да изсъхне напълно, преди да го полеете отново. Вайс препоръчва класическия тест с пръст. Поставете пръста си в почвата на саксията, до първото или второто кокалче, и проверете за влага. Ако е суха, е време за поливане. Вайс казва, че типичната рутина за поливане на кориандъра е около веднъж седмично. Навън дъждът ще покрие основите ви, но през особено сухи или горещи седмици е добре да пуснете пръскачката. Хрупкавите листа ще бъдат вашият знак за твърде малко вода, а пожълтелите листа ще ви кажат кога е получил твърде много вода.

За какво се използва подправката кориандър

Тор

Засаждането на кориандър в богата градинска почва, в която вече е добавен компост, е стандартната практика на Вайс. Малко тор в градинската ви леха в началото на пролетта може да бъде чудесен начин да се даде тласък на нов сезон на растеж, но това не е необходимо за кориандъра. Това растение може да поникне почти навсякъде.

Още: Как да съхранявате пресен кориандър, така че да издържи свеж 2 седмици

Температура и влажност

Кориандърът обича влажността и топлите температури, но всичко по-високо от 27 градуса по Целзий може да е твърде много. „Когато стане твърде горещо, растението ще расте много бързо, в това, което наричаме „стрела“, казва Вайс. „Това ще стимулира растежа на цветовете, а вкусът на листата ще стане много горчив и точно това се случва, когато дойде лятото.“ Когато се отглежда на открито, кориандърът наистина издържа само до края на юни или началото на юли. „Уговорката за кориандъра е, че ако времето се затопли по-бързо, животът ви е по-кратък“, продължава той. „Ако е хладна пролет... ще имате адски много кориандър.“