Как да отглеждаме и да се грижим за ехинацея

лънцелюбивата ехинацея добавя цветен акцент към лятната градина и привлича птици със семенните си главички през зимата.

Те са лесни за пренасяне растения, тъй като понасят топлина и суша и се размножават, за да поддържат цъфтежа година след година.

Засадете ехинацея през пролетта, за да се утвърди, и пресечена цветна клонка, за да насърчите цъфтежа.

Ехинацеята е родом от Северна Америка и е общоизвестна като прерийно растение, което расте без много шум и озарява лехите и бордюрите в южните градини.

Тези слънцелюбиви многогодишни растения образуват големи туфи с дългостъбла, много ефектни цветове с увиснали до хоризонтални лъчи и централен конус, подобен на кошер. Растенията цъфтят дълго време през лятото и могат да продължат спорадично до слана. Премахването на пресъхналите цветове ще удължи сезона на цъфтеж. (В мек зимен климат е известно, че започват да цъфтят през пролетта.) Когато се оставят на място, четинестите семенни главички на ехинацеята се задържат през зимата, предоставяйки на чинките естествен източник на храна. За да се удължи животът на ехинацеята, не забравяйте да ги засадите там, където е добър дренаж.

Грижа за ехинацея

Ехинацеите растат добре и без много грижи. Обикновено не се нуждаят от подпъхване. Те се представят добре в летните жеги и понасят суша. Туфите се разпространяват бавно, като след три или четири години стават претъпкани. Месестите подложки може да са трудни за разделяне; разделяйте внимателно, като се уверите, че всяка деление има издънка и корени. Насажденията могат да се увеличат и чрез вземане на вкоренителни резници, засяване или пресаждане на самозасяти разсад.

Светлина

Ехинацеята се нуждае от минимум шест часа пълна слънчева светлина всеки ден. Въпреки че понася частична сянка, това ще повлияе на обилния цъфтеж на растението. Осигурете на ехинацеята слънце и тя ще ви се отплати с безкраен летен цъфтеж.

Почва

Въпреки че ехинацеята може да расте в най-различни почви, тя вирее най-добре в неутрална почва. Ехинацеята не обича влажна почва, така че ако почвата е твърде тежка, добавете малко компост при засаждането, за да подобрите дренажа.

Вода

Въпреки че мнозина смятат ехинацеята за издръжлива и толерантна, тя ще расте още по-добре, ако спазвате график за поливане. След като растенията се утвърдят, опитайте се да им давате около 2,5 см вода всяка седмица през първата им година. Следете ги по време на суша. Може да се нуждаят от повече вода.

Температура и влажност

Ехинацеите предпочитат горещ и сух климат, но са устойчиви на влага и сол.

Тор

Подхранвайте ехинацеята си с компост всяка пролет, за да осигурите на растението хранителните вещества, от които се нуждае, за да расте добре и да цъфти много.