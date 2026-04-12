Как да отглеждате и да се грижите за божури

Божурите са основен елемент в градината на юг. Храстите разгръщат венчелистчетата си около Деня на майката, добавяйки романтика към пролетните градини. Забележка: Тези кралици на красотата са всичко друго, но не и лесни за поддръжка. Засаждането на божури изисква планиране и търпение. Повечето божури виреят в райони с дълги, студени зими, което води градинарите до погрешното заключение, че не са подходящи за юга.

Двата основни вида са тревисти божури, които умират до земята в късна есен, и дървесни божури (всъщност храсти), които образуват вдървенели стволове. И двата вида са от китайски видове: тревистите божури са главно от P. lactiflora , дървесните видове - от P. suffruticosa . Повечето градински божури са хибриди. Тревистите божури се засаждат най-добре през есента или ранната пролет, като растения с голи корени, състоящи се от компактни коренища с дебели, месести корени и няколко „очи“ (или растежни пъпки). (Божурите няма да търпят отлагане от градинари. За тези, които са засадили растения в последния момент през пролетта, не пропускайте тези изненади.) Дървесните божури, почти всички от които са присадени върху корени на тревисти божури, могат да бъдат закупени и с голи корени и засадени през есента или пролетта. Много производители обаче предлагат дървесни божури, отглеждани в контейнери, които могат да бъдат засадени по всяко време, когато земята не е замръзнала.

Как да размножим божурите

Ще откриете красиви божури, цъфтящи в края на пролетта. Въпреки че растат бавно, с течение на времето те достигат добри размери и може да станат твърде големи за малка бордюра. Засадете ги на място, недостъпно за домашни любимци, тъй като могат да бъдат токсични за тях.

Когато мястото е правилно подготвено и растенията са внимателно подбрани и им се полагат подходящи грижи, божурът ще добавя красота към вашата градина, докато сте живи.

Грижа за божур

Тъй като божурите живеят десетилетия, те трябва да се считат за постоянно допълнение към вашия ландшафт, подобно на засаждането на дърво. Правилното засаждане ще осигури цветове за години напред. Когато засаждате в топъл климат, разположете корените на тревистите божури така, че очите им да са точно на 2,5 см под повърхността на почвата. По-дълбокото засаждане може да намали цъфтежа. Уверете се, че всяко коренище има поне три очи. Корените с по-малко очи цъфтят по-бавно. Засадете дървесните божури така, че линията на присаждане да е на 7-10 см под повърхността на почвата (целта е връхната част на храста да се вкорени самостоятелно). Мулчирайте божурите през пролетта, за да охладите корените и да задържите почвената влага. Растенията обикновено не цъфтят през първата година, така че бъдете търпеливи.

Светлина

Изберете място на пълно слънце , минимум шест часа на ден, или лека следобедна сянка. В най-горещия климат божурът се нуждае от следобедна сянка. Божурите са по-податливи на гъбични заболявания без подходяща слънчева светлина и могат да дадат малко или по-малко впечатляващи цветове.

Почва

Изберете слънчево, добре дренирано място, свободно от конкуриращи се корени на близки дървета и храсти. Не засаждайте божури във влажна зона. Уверете се, че почвата е добре дренирана и има леко киселинно или неутрално pH. (Дървовидните божури предпочитат малко по-алкална почва.) Засадете в район, богат на органична материя, или обновете почвата си с подходящите хранителни вещества, за да подпомогнете растежа на тези цветя.

За всяко коренище изкопайте площ с ширина 0,5–0,6 метра, като разрохкате и обърнете почвата на дълбочина поне 30 см. Внесете обилно количество органична материя – като градински компост, компостиран тор или нарязани листа – към която сте добавили една чаша суперфосфат.

Вода

Божурите се нуждаят от редовно поливане, така че поливайте обилно и обилно на всеки 10 дни. Това ще помогне на растението да се утвърди с дълбока и здрава коренова система. След като божурът се утвърди, той е устойчив на суша.

Температура и влажност

Божурите се нуждаят от период на студено време, за да изпаднат в покой. Също така, божурите цъфтят най-добре в райони, където няма твърде много влажност или топлина през сезона на цъфтеж. Тези цветя цъфтят рано при температури с продължителни летни жеги.