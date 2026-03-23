Съществуват изобилие от теории за най-добрите практики за отглеждане на зеленчуци – и една отворена за дебат тема е дали да се подрязват чушките. Въпреки че не е необходимо да се подрязват чушките, със сигурност има ползи от това. Научете защо резитбата подобрява здравето на растенията и добивите и как да подрязвате чушките, за да се възползвате от тези ползи.

Защо да подрязвате растения с чушки

Основните причини за резитбата на чушките са подобряване на разклоняването, формиране на по-здрави корени и узряване на късните плодове. Когато премахваме растителен материал чрез резитба, променяме модела на растеж на растенията. Например, резитбата на върховете в началото на сезона кара растенията да се разклоняват, което води до по-плътно растение с по-силни стъбла, които могат по-добре да издържат на вятъра. По-голямото разклонение също води до повече производство на плодове по-късно през сезона. Резитбите дават различни резултати на различните етапи от развитието на растението, така че е важно да се започне с разбирането на правилното време за резитба на чушките.

Кога да подрязваме чушки

Има два основни периода за резитба на чушки: през периода на установяване през пролетта и в края на сезона, когато заплахата от слана отшумява. Целите ни за резитба в тези два периода са доста различни. Резитбата в ранен сезон се извършва, за да се постигнат три неща: установяване на силна клонова структура, насърчаване на развитието на корените и борба с болестите. Резитбата в късен сезон се извършва, за да се ускори узряването на плодовете, когато има заплаха от слана. Нека разгледаме как да резитбаем чушки, за да постигнем тези цели.

Как да подрязваме растения с чушки

Основните принципи на резитбата са едни и същи, независимо от времето на резитба. Използвайте чиста, остра ръчна ножица и правете разрези точно над клон или листен възел. Важно е инструментите за резитба да се дезинфекцират между растенията, за да се предотврати разпространението на болести. Дезинфекцирайте инструментите лесно, като ги потопите в 10% разтвор на белина. При резитба изхвърляйте всички болни материали в кошчето, а не в компоста.

Резитба в началото на сезона

Повечето градинари отглеждат чушки от разсад, закупен от магазина. Резитбата в началото на сезона, по време на фазата на установяване, се извършва по време на разсаждането и през първите няколко седмици след преместването на разсада в градината.

Създаване на структура на клоновете

По време на фазата на установяване, растенията чушки насочват енергията си към развиващите се корени, както и към растежа на листа и клони. Много разсади чушки имат едно, дълго стъбло, което често е доста слабо поради отглеждането им на закрито. Когато растенията са високи около 30 см, отрежете или прищипете стъблото на по-малките сортове чушки, като халапеньо, шишито и тайландски, до втория или третия чифт листа. Това се нарича подрязване на връхчетата. Растенията реагират, като изпращат клони по стъблото, което води до по-пълно и по-силно растение.

Оформянето на клоните е по-малко важно за по-големите сортове, като чушките камбанка, кубанел и поблано, които са склонни да развиват силно Y-образно разклонение. При тези сортове идентифицирайте силните стъбла, образуващи Y – това ще бъде основната структура на растението. Отрежете всички по-малки клони или издънки, като внимавате да не повредите основните Y-образни клони.

Развитие на корените

Не забравяйте, че младите растения също пускат корени. Можете да насърчите по-здравословното развитие на корените, като премахнете първите цветове. Това позволява на растенията да вложат енергия в изграждането на обширна коренова система, вместо да фокусират тази енергия върху производството на плодове. Това може да изглежда нелогично, но здравите корени ще доведат до по-високи добиви през сезона.