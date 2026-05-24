Как да подрязваме розите, така че да процъфтяват година след година

За един очарователен и романтичен двор няма по-добро цвете за засаждане от розите. Тези прекрасни цветове могат да ви направят завист на съседите - но само ако знаете как правилно да подрязвате розите, за да поддържате храстите си здрави, жизнени и пълни с цветове. Въпреки че резитбата може да изглежда плашеща в началото, правилните техники и експертното ръководство могат да ви помогнат да се справите със задачата с увереност.

Усвояването на подрязването на рози е нещо повече от просто подреждане на градината ви. Правилното подрязване насърчава здравословния растеж, подобрява циркулацията на въздуха и води до по-изобилно цъфтене сезон след сезон. От познаването на най-подходящото време за подрязване до разбирането колко често трябва да се прави, овладяването на това важно градинарско умение може да подобри красотата на вашия двор.

Защо трябва да подрязвате розите си

Резитбата не е само оформяне на розите; тя е от съществено значение за осигуряване на енергични растения и обилен цъфтеж. Затова режете внимателно.

„Не можете да навредите на розите си, като ги подрязвате!“, казва Раунтри. „Всъщност можете да им навредите, като не ги подрязвате.“ Тя обяснява, че болестите могат да преживеят зимата в розовите пръчки и листа. „Като отрежете част от пръчките и премахнете всички останали листа, елиминирате потенциални болести, които могат да се разпространят върху здрави нови издънки“, казва Раунтри.

Кога да подрязвате розите си

Веднъж цъфтящите сортове рози трябва да се подрязват веднага след като прецъфтят в началото на лятото. За повечето други сортове рози, оптималното време за резитба е краят на зимата до началото на пролетта, веднага след последните слани.

„Ако не се опитвате да отглеждате рози от изложбен тип, не е необходимо да бъдете особено взискателни относно начина, по който ги подрязвате“, казва Раунтри. Тук тя предлага насоки за това кога и как да подрязвате:

Ранна резитба (декември): Започнете с подрязване на розите до управляема височина, за да предотвратите щети от вятъра. Отстранете падналите отпадъци, за да поддържате градината чистота.

Късна зима (февруари): Подрежете розите още по-надолу до височината на коляното. Отстранете всички „D“-та – мъртви, болни или повредени пръчки – и отрежете всички пресичащи се клони, за да се насърчи въздушният поток и да се предотвратят болести.

Експертна техника (след есенна резитба): При хибридните чайни растения и флорибундата, отрежете под ъгъл от 45 градуса точно над листния възел, обърнат навън. Отстранете пъпките, по-малки от молив, и всички останали листа, за да насърчите нов растеж.

Следете местната прогноза, за да планирате резитбата си и да избегнете застудяване и нараняване на растенията си. Ако след резитбата има още една слана, ще трябва внимателно да проверите растенията си и да отстраните всички щети от студа.