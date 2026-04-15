Подрязването на нефритено растение е най-добре да се извършва през пролетта, за да се стимулира нов растеж и да се запази компактността на сукулента. Има три начина за подрязване:

Подрязване за размер: „За да подрязвате за размер, отрежете стъблото до желаната му дължина. Или, ако имате по-старо растение, отрежете страничните клони до мястото, където се срещат с главен клон“, казва Ханкок.

Подрязване, за да се оформи: „Ако подрязвате, за да оформите, отстранете стъблата или клоните до точката, където те се срещат с друг клон или стъбло“, казва Ханкок.

Подрязване до форма на дърво: За да отгледате нефритеното си растение в дърво, редовното подрязване, когато е младо, му помага да развие по-силен ствол.

Как да размножим нефритено растение

Има много начини за размножаване на нефритено растение, но размножаването чрез стъблени резници създава по-голямо растение за по-кратко време, казва Йохана Хътчинс, цветар за колекцията орхидеи Juli Plant Grainger в Чикагската ботаническа градина .

Намерете стъбло с два до три безлистни възела в долната част и няколко листа в горната част.

С помощта на чист, остър нож или ножица отстранете стъблото от растението.

Оставете резника да престои няколко дни, за да може отрязаният край да образува калус.

След като се е образувал калус, напълнете малка саксия с добре дренирана почвена смес.

Поставете резника директно в почвата.

Полейте обилно, след което оставете да изсъхне, преди да полеете отново.

Как да пресаждате нефритено растение

Въпреки че нефритените растения нямат нищо против да са обвързани с корените си, те трябва да се пресаждат на всеки две до три години или когато растението стане твърде тежко отгоре. „Най-доброто време за пресаждане на нефритено растение е, когато започне нов растеж, обикновено през пролетта“, казва Хътчинс. Изберете нова саксия, която има дренажни отвори, по-тежка е и е с 2,5 до 5 см по-голяма от предишната саксия. Ако обаче искате растението ви да остане със същия размер, пресадете го в същата саксия.

Извадете растението от саксията.

Ако е необходимо, отстранете всички корени, които са мъртви или изгнили. (Ако решите да пресадите растението си в същата саксия, подрежете корените му, като премахнете приблизително 25 процента от корените.)

Добавете почвена смес на дъното на саксията. Сложете достатъчно почва, така че кореновата топка на растението да е малко под ръба на саксията, когато го поставите вътре.

Поставете растението в центъра на саксията. Ако е необходимо, коригирайте количеството почва на дъното, за да се уверите, че растението е на правилното ниво.

Добавете почва около растението. Уверете се, че няма въздушни празнини и че почвената смес запълва цялата саксия и покрива всички корени. Нивото на почвата трябва да остане малко под ръба на саксията.

Полейте растението обилно, като се уверите, че водата излиза от дренажните отвори.

Ако е необходимо, добавете още почвена смес в саксията.

Често срещани видове нефритени растения

Има много разновидности на нефритени растения, от които да избирате, но това са едни от най-често срещаните.

Вариегата: Всяко листо от този сорт нефритено растение е украсено с матово бял или кремав ръб. Тъй като има по-малко хлорофил (зелен пигмент), тази селекция расте по-бавно от традиционното нефритено растение, казва Ханкок.

„Gllum“: Тази мутация се характеризира с листа, които растат като цилиндри с плоски краища, а не като заоблени листа.

„Хобит“: Подобно на „Голум“, този сорт има тръбни листа с червени ръбове, казва Хътчинс.

„Залез“: При по-ниски температури тази селекция развива по-забележими червени, жълти и оранжеви тонове в листата, особено по-близо до краищата, казва Ханкок.

„Розова красота“: Известен със своите цветове, „Розова красота“ се отличава с цветове в силен розов тон. Когато не цъфти, не е задължително да го различите от традиционното нефритено растение, казва Ханкок.

Често срещани проблеми с нефритените растения

Нефритените растения са податливи на няколко често срещани проблема.

Брашнести буболечки

Брашнените буболечки са най-често срещаното насекомо, което засяга нефритените растения. Обикновено се срещат в кътчетата и пукнатините на растението, както и под листата, брашнените буболечки изглеждат като бели, пухкави насекоми. „Използвайте памучен тампон, потопен в спирт, за да премахнете вредителите, като проверявате често в продължение на няколко седмици, за да се уверите, че всички вредители са премахнати“, казва Хътчинс. „Инсектицидни сапуни също могат да се използват за третиране на тези вредители.“

Паякообразни акари

Паякообразните акари са друг невероятно малък вредител, който може да навреди на нефритените растения. Въпреки че са трудни за забелязване, признаците на паякообразни акари включват петнисти листа или фини мрежи около растението. Използвайте същия метод за премахване на брашнести буболечки, когато третирате паякообразни акари.

Бактериално меко гниене

Бактериалното меко гниене ще доведе до гниене и увреждане на растението отвътре. „То може лесно да се разпространи върху цялото растение, ако не се лекува“, казва Хътчинс. „Ако забележите това, отрежете заразените участъци със стерилен нож, ножица или резачка.“