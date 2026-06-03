"Истинско приятелство": Хърватия ограничава македонците за бирата и ракията

Хърватия започна да прилага изцяло нови европейски правила за внос на стоки в ЕС по шосеен и железопътен транспорт, пише македонската медия trn.mk. Промените засягат най-вече превозвачите и компаниите, но за пътуващите от Северна Македония строгите остават важни и митнически ограничения върху храни, цигари, алкохол и стойността на личния багаж.Разрешени са до 40 цигари, един литър силни алкохолни напитки или два литра напитки с до 22 процента алкохолно съдържание, както и четири литра вино и 16 литра бира.

Недекларирани продукти, надвишаващи разрешените количества, могат да бъдат конфискувани, а пътникът може да бъде глобен.

Новите правила за стоките

Основната новост е задължителната обобщена декларация за въвеждане, която трябва да се подаде преди стоките да пристигнат на границата на ЕС. За автомобилния транспорт крайният срок е поне един час преди пристигане на граничния пункт. Задължението е предимно на превозвача, но може да бъде подадено и от получателя на стоките или упълномощен представител, ако имат активен EORI номер.

Пътниците не е необходимо да подават такава декларация за личен багаж, но трябва да спазват ограниченията за стойност за освобождаване от мита и ДДС. Лимитът е 430 евро за пътници, пътуващи с въздушен и морски транспорт, 300 евро за пътници, пътуващи с автомобилен и железопътен транспорт, и 150 евро за пътници под 15-годишна възраст. ОЩЕ: Мицкоски официализира съюза с Хърватия: Загреб се ангажира да подкрепя Скопие за ЕС (ВИДЕО и СНИМКИ)