Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Истинско приятелство": Хърватия ограничава македонците за бирата и ракията

03 юни 2026, 13:15 часа 770 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
"Истинско приятелство": Хърватия ограничава македонците за бирата и ракията

Хърватия започна да прилага изцяло нови европейски правила за внос на стоки в ЕС по шосеен и железопътен транспорт, пише македонската медия trn.mk. Промените засягат най-вече превозвачите и компаниите, но за пътуващите от Северна Македония строгите  остават важни и митнически ограничения върху храни, цигари, алкохол и стойността на личния багаж.Разрешени са до 40 цигари, един литър силни алкохолни напитки или два литра напитки с до 22 процента алкохолно съдържание, както и четири литра вино и 16 литра бира.

Недекларирани продукти, надвишаващи разрешените количества, могат да бъдат конфискувани, а пътникът може да бъде глобен.

Новите правила за стоките

Основната новост е задължителната обобщена декларация за въвеждане, която трябва да се подаде преди стоките да пристигнат на границата на ЕС. За автомобилния транспорт крайният срок е поне един час преди пристигане на граничния пункт. Задължението е предимно на превозвача, но може да бъде подадено и от получателя на стоките или упълномощен представител, ако имат активен EORI номер.

Пътниците не е необходимо да подават такава декларация за личен багаж, но трябва да спазват ограниченията за стойност за освобождаване от мита и ДДС. Лимитът е 430 евро за пътници, пътуващи с въздушен и морски транспорт, 300 евро за пътници, пътуващи с автомобилен и железопътен транспорт, и 150 евро за пътници под 15-годишна възраст. ОЩЕ: Мицкоски официализира съюза с Хърватия: Загреб се ангажира да подкрепя Скопие за ЕС (ВИДЕО и СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бира Хърватия Ракия граничен контрол акцизи Северна Македония
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес