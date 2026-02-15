Как да разделяте луковиците на лалетата за повече пролетни цветове

Отглеждането на лалета във вашата пролетна градина ще добави страхотен цветен акцент, но работата започва през есента. Купуването, засаждането и разделянето на лалетата трябва да се извършват в началото на есента за най-добри резултати. Рутинното разделяне може допълнително да помогне на градинарите да умножат растенията си, като стимулират растежа и увеличават броя на растенията.

Засадете лалета по този начин и те ще създадат „букети“ в градината ви през пролетта

Нека разгледаме как правилно да разделяме луковиците на лалетата, като обърнем специално внимание на добрите практики за засаждане и последващите грижи.

Защо трябва да разделяте луковиците на лалетата?

Където условията са идеални, лалетата ще се размножават свободно. Докато някои производители може да се затрудняват да възстановят луковиците на лалетата си, тези, които живеят в по-сухи райони, вероятно ще намерят разделянето за съществен аспект от грижите си. Това е особено вярно за големите растения, които са станали пренаселени.

Пренаселеността води до конкуренция за хранителни вещества и най-вероятно ще повлияе негативно на растежа на растенията. Растенията, нуждаещи се от разделяне, може да демонстрират слаба жизненост или дори да не цъфтят . В тези случаи разделянето на луковиците ще бъде жизненоважно за подмладяването на растенията и създаването на здрави лехи.

Кога да разделяте луковиците на лалетата

Колко често да делите луковиците на лалетата ще варира в зависимост от сортовете лалета, които имате. Луковиците, които най-лесно се развиват многогодишно, вероятно ще изискват по-постоянни грижи. Процесът на разделяне на луковиците на лалетата обикновено започва през лятото и продължава до есента.

Градинарите, които се надяват да изкопаят, разделят и пресадят луковици, трябва да позволят на листата на растенията да отмрат по естествен път, като покафеняват и увяхнат, когато всяка луковица изпадне в латентно състояние. Това ще помогне за предотвратяване на потенциален стрес или повреди, дължащи се на движението на луковиците.

Как да разделяте и презасаждате лалета

Тези, които се интересуват от това как да делят лалета, първо трябва да се запознаят с растението и неговия растеж. Всеки сезон здравите луковици ще произведат редица издънки или луковици . Те могат да бъдат намерени по краищата на „майчината“ луковица от предишния сезон. Издънките продължават да растат, докато най-накрая цъфтят.

Делението се използва като средство за разделяне на всяка от тези луковици на нови, отделни растения. Този процес започва, когато лалетата се изваждат внимателно от лехите. След това градинарите могат да отстранят излишната почва, като разчупят луковиците с ръкавици.

Въпреки че е възможно да се съхраняват разделените растения до есента, опитните производители често намират за най-добре да ги пресаждат веднага, като поддържат постоянни нива на влага до следващата пролет.

Съхранение на разделени луковици на лалета

Въпреки че е най-добре да засадите разделени луковици на лалета веднага, можете да ги изсушите и съхранявате до засаждането им през есента. Подготовката за съхранение е сравнително проста и изисква само няколко стъпки. Луковиците трябва да се почистят добре, като производителите се уверят, че са отстранили излишната почва. След това разделените луковици трябва да се изсушат. Това ще помогне за предотвратяване на гниене, мухъл и потенциално развитие на болести. След като изсъхнат, новите луковици трябва да се преместят на хладно и тъмно място.

Най-често се използват хартиени торбички или мрежи, които позволяват добър въздушен поток и циркулация през целия период на съхранение. Разделете луковиците една от друга с дървени стърготини, дървени стърготини, вермикулит или кокосови влакна.

Можете ли да разрежете луковиците на лалета наполовина?

Въпреки че е възможно някои видове да се размножават чрез резници, тази практика не се препоръчва за лалета. Лалетата са истински луковици . Това означава, че повредата на луковицата или нейната базална плоча значително ще намали вероятността тя да може да расте.

Тези, които разделят лалета за първи път, вероятно ще разделят няколко луковици по време на процеса. Експертите обаче препоръчват отстраняването и изхвърлянето на повредените луковици, ако това се случи.