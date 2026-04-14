Как да размножите орхидеи за безкраен запас от цветя

Орхидеите са известни и ценени заради сложните си, дълготрайни цветове. Те се предлагат в много разновидности с различни размери, цветове и аромати и се вписват в широк спектър от условия за отглеждане, от слабо осветени вътрешни пространства до по-тропически външни условия.

Някои орхидеи са сравнително лесни за грижи, но други могат да бъдат капризни и по-трудни за поддръжка. Така че, след като намерите перфектната орхидея, може да искате да започнете да размножавате повече за вашия дом или градина. Разговаряхме с експерти по орхидеи за три метода, които трябва да знаете за размножаване, и някои най-добри практики за отглеждане на тези прекрасни растения от началото до края.

Размножаване от деление

Размножаването на орхидея чрез делене включва разделянето на растението на по-малки части - всяка от които има свой собствен набор от точки на растеж и корени. „Изберете зряло растение, което вече е установено - обикновено такова, което има издънки“, казва Тами Синс, основател и главен изпълнителен директор на TN Nursery.

Стерилни инструменти като ножици за клони, нож или ножица са необходими, тъй като те помагат за предпазване от болести. Трябва също така да премахнете старата почва от корена, когато прехвърляте растението от саксията му. След това огледайте цветето, като идентифицирате частите, които имат свои собствени корени или членове, като например очи или листа.

Някои видове дори ще имат псевдобулби – уголемена част от стъблото, която съхранява хранителни вещества. „Всяка деление обикновено трябва да има поне три псевдобулби“, казва Синс. „Използвайки стерилизираните си инструменти, внимателно отделете всяка секция, за да се уверите, че всяка деление е свързана с достатъчно количество корени. След това пресадете всяко деление поотделно с прясна среда за орхидеи, като сфагнумов мъх или кора.“

Новите разсади изискват само леко поливане; поставете всеки на място, което е влажно и светло, но не на пряка слънчева светлина. „По-топлата среда им помага да се възстановят и да продължат да растат“, добавя Синс.

Размножаване от резници

Според Синс, разделянето е типичният начин за разделяне на орхидеи и размножаването им, но някои видове, като Dendrobium , могат да се размножават чрез резници.

Мат Рамос, собственик на Plant Sensation & Co., казва, че обикновено е добре да изберете стъбло със здрав възел – малка издатина, където могат да се образуват корени или нови издънки. Използвайте чисти, остри ножици или лозарски ножици, за да отрежете стъблото точно под възела, след което поставете резника в саксия със смес от орхидеи, като се уверите, че възелът е леко заровен.

„Дръжте резника на топло и влажно място с непряка светлина“, казва той. „Може да отнеме няколко седмици, докато корените започнат да се образуват, така че търпението е ключово. След като резникът пусне корени, можете да го третирате като зряла орхидея.“

Размножаване от семена

Синс описва размножаването на орхидеи от семена като по-сложен и трудоемък процес, тъй като семената на орхидеите нямат складирани хранителни вещества и разчитат единствено на гъбички, за да покълнат. Ако все пак искате да опитате, започнете със събиране на семена от зряла шушулка орхидея. „Семената трябва да бъдат стерилизирани преди да бъдат засадени“, казва тя. „Накиснете ги в мек разтвор на белина и изплакнете обилно след това.“

Ще ви е необходим чист контейнер или петриева паничка и специализирана смес от семена за орхидеи – или среда на базата на агар, която е подобно на желатин вещество, получено от червени водорасли. „Поръсете семената върху повърхността на петриева паничка или стерилизирана колба“, казва Синс. „Те трябва да бъдат равномерно разпределени – но не заровени – тъй като ще се нуждаят от светлина, за да започнат да покълват.“

Дръжте контейнера в топла и влажна среда, която се поддържа между 21 и 24 градуса по Целзий. „Ще отнеме няколко месеца, за да покълнат и да се оформят допълнително семената“, добавя Синс. „Растенията ще узреят и в крайна сметка ще бъдат готови за пресаждане в отделни саксии.“

След като орхидеите развият корени и листа, пресадете ги в малки саксии с добре дренирана смес за орхидеи.

Слънчева светлина

Директната слънчева светлина може да изгори новите ви растения, но индиректната слънчева светлина е задължителна – получаването на твърде малко светлина ще забави растежа им. Синс препоръчва влажност между 50 и 70 процента.

„Използването на тава за овлажняване е един от начините да се постигне това, въпреки че пулверизирането на растението или поставянето му във влажна зона като баня ще помогне за поддържане на влагата“, казва тя. „Орхидеите обикновено предпочитат по-топли температури и трябва да избягвате да ги поставяте на място, където температурата е склонна да се колебае – например близо до климатик или отоплител.“

Поливане

„Поддържайте новоразмножените орхидеи влажни, но никога накиснати, тъй като преполиването им може да доведе до гниене, а премокрянето може да доведе до забавен растеж“, казва Синс. „Оставете средата, в която са засадени орхидеите, да изсъхне леко между поливанията и използвайте хладка вода.“

Тор

Синс предлага използването на разреден и балансиран тор за орхидеи в момента, в който цветята започнат да пускат корени или да показват нов растеж. „Прилагайте го веднъж месечно или според инструкциите на опаковката на тора“, казва тя. „За да пресадите орхидеи, поставете ги в по-голям съд с добре дренирана, прясна смес от орхидеи.“