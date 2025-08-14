Как да спасите босилека в края на сезона

Брането на ароматни листа от босилек за употреба в ястия като песто е една от радостите на лятото за градинарите. Но без правилната грижа и условия, дори някога здравото растение босилек може да започне да изглежда малко по-зле от износване до края на лятото.

За щастие, има много стратегии за съживяване на вашето босилек растение и за да му помогнете да продължи да пуска нови издънки, на които да се радвате през останалата част от сезона.

Ето как да спасите растение босилек, което е виждало по-добри дни - и да му попречите да стане дългокрако.

Още: Правилна грижа за босилека през август

Босилекът може да порасне висок и издължен в края на лятото по няколко различни причини. Много горещото време насърчава образуването на цветове и евентуално семена, което може да отклони енергията от производството на листа.

Възможно е също така вашият босилек да е страдал от липса на достатъчно светлина, което е довело до израстване и етиолиране. Прекомерното торене може също да доведе до прекалено бърз растеж на босилека, създавайки висок и издължен растеж.

Друга възможна причина, поради която босилекът ви става издължен в края на лятото, може да е липсата на редовна резитба. Прищипването на върховете на младите растения и редовното събиране на стъблата от зрелите растения може да създаде по-пълен и храстовиден растеж и да насърчи нов растеж.

Още: Как да размножите босилек във вода за безкраен запас от пресни билки

Признаци, че вашият босилек се нуждае от спасяване в средата на сезона

Много цветове, но не много растеж на листата. Малките лилави или бели цветове на босилека изглеждат красиви, но ако позволите на растенията да цъфтят непрекъснато, това може да отнеме енергия от растежа на по-ароматни, нежни листа. Прищипването на цветовете ще помогне на босилека ви да пренасочи тази енергия към зеленината. Осигуряването на редовна вода по време на горещи вълни или периоди на суша също може да помогне.

На слънце или на сянка: Кое е най -доброто място за босилека в градината ви?

Високи стъбла с много пространство между листните възли. Ако босилекът ви изглежда дългокрак и етиолиран, той не получава достатъчно слънчева светлина, не е подрязван редовно или има някаква комбинация от двете. Даването на растението ви на поне шест часа пълно слънце на ден и редовното му подрязване (прочетете: събиране на тази вкусна билка) точно над листния възел ще насърчи по-пълен и храстовиден растеж.

Още: Как лесно да съберете семена от босилек за градината си

Къси, дебели стъбла. Ако редовно сте брали босилека си и сте рязали стъблата до долните възли, новите издънки може да изглеждат къси и дебели за известно време. Оставете стъблата да пораснат поне 15 см височина, преди да ги приберете отново, и избягвайте да премахвате повече от около 30 процента от общия растеж на растението по време на една резитба.

Как да поправите и възстановите дългокрако растение босилек

Ако вашият босилек вече е пораснал висок и издължен до края на лятото, не се притеснявайте – можете да предприемете стъпки, за да съживите растежа му и да си осигурите силна реколта до края на сезона. Започнете, като оцените светлинните условия на вашето растение и навиците ви за поливане.

Още: На слънце или на сянка: Кое е най -доброто място за босилека в градината ви?

Ако растението ви е в саксия и не получава пълно слънце, помислете за преместването му на по-слънчево място. Не забравяйте да поливате растението в горещи дни без дъжд. Ако почвата ви не е особено плодородна или не сте торили от известно време, помислете за подхранване на растението с балансиран тор.

След това подрежете босилека си. Отрежете дългите стъбла точно над страничните издънки, които би трябвало да растат по-енергично след резитбата. Не забравяйте да премахвате не повече от една трета от общия растеж на растението наведнъж. Планирайте да подрязвате босилека си по този начин на всеки две до три седмици оттук нататък.