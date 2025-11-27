Как да запазите грудките на далиите живи през цялата зима

Грижата за далиите не е задължително да е трудна. Може би дори сте си мислили, че вече знаете всичко, което трябва да знаете преди засаждането . Но сега искате да презимувате далиите си и сте посрещнати с безкрайни съвети какво да правите. Истината е, че далиите не са претенциозни, така че има много начини да запазите клубените на далиите си живи през цялата зима.

Освен че предпазват клубените на далиите от замръзване, най-голямата причина да ги изкопаете и съхранявате е да предотвратите гниене. За съжаление, има много грешки при съхранението през зимата, които биха могли да навредят на шансовете ви за успех през пролетта , а контролът на влагата е една от тях. Въпреки че неща като торфен мъх и компост ще помогнат за поддържането на клубените топли, те може да не са най-добрият вариант за поддържането им сухи. Зеблото, от друга страна, е идеално за далиите.

Разбира се, важно е да сте наясно как вашата зона на издръжливост може да повлияе на грудките ви, защото някои зони изискват малко повече работа от други.

Някои хора ще ви кажат, че трябва да ги поставите в контейнер с мъх, за да ги държите топли през зимата, но това може да е по-трудно, отколкото си струва. Зеблото е по-лесна предпазна мярка, която можете да предприемете, за да запазите грудките на далиите живи през цялата зима.

Как да увиете грудките на далиите си в зебло, за да им помогнете да преживеят зимата

Започнете, като внимателно изкопаете клубените на далиите и ги извадите от земята. Можете да отделите това време, за да ги разделите, ако желаете. Преди да можете да увиете клубените, ще трябва да отделите време, за да ги почистите и прегледате за потенциални повреди, гниене или често срещани болести по далиите . Можете да изплакнете клубените с вода, за да отстраните мръсотията. Експерти препоръчват да изплакнете инструментите си с разтвор на белина. Малко количество е достатъчно; необходима ви е само смес от една част белина и 10 части вода. Можете също да потопите клубените в разтвор на белина с 1 чаена лъжичка белина на галон вода, за да предотвратите появата на гъбички. С чиста станция и инструменти разделете клубените, ако е необходимо (обикновено това се прави, когато очите се виждат).

Сега можете да преминете към същинската подготовка за съхранение и тази стъпка не изисква много усилия. Можете да мислите за тази част като за прибиране на клубените за зимата. Изрежете парче плат от зебло, достатъчно голямо, за да покрие изцяло една клубена. Увийте всяка клубена в собствен квадрат от зебло и ги поставете здраво в щайга. Ако наистина искате да се потрудите, можете да зашиете краищата на плата, за да направите торбички или пликове за клубени за по-плътно прилягане. Оставете ги да изсъхнат напълно, след което съхранявайте щайгата на хладно и сухо място за зимата.