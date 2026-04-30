Как да засадите чери домати от семена

Засейте семена от чери домати на закрито четири до шест седмици преди очакваната дата на замръзване във вашия район.

Напълнете тава за засяване на семена или саксии с диаметър 3 или 4 инча с влажна смес за засяване на семена.

Засейте семената на дълбочина 6 мм, по едно семе на клетка или две или три семена в саксия. Покрийте леко и полейте семената.

Поставете саксиите близо до слънчев прозорец или под лампи за отглеждане с температури между 15ºC и 22ºC. Поддържайте почвата равномерно влажна.

Ако покълнат няколко семена, проредете по-слабите разсади. Докато разсадът расте, пресадете го в саксии с диаметър 7,5 или 10 см.

Засадете доматите на открито, когато са високи поне 15 сантиметра, след като сте ги втвърдили.

Повечето чери домати са хибриди, което означава, че семената им няма да дадат растения, идентични с родителските. За да сте сигурни, че чери доматите имат очакваното качество, купувайте пресни семена от компания за семена.

Засаждане и пресаждане на чери домати

За отглеждане в контейнери, изберете домати за вътрешен двор, като например „Sweet Chelsea“, „Sweet 100“ и „Patio Choice“. Изберете саксия с ширина 45 см, с големи дренажни отвори. Напълнете я с висококачествена почвена смес и компост. Торете растенията на всеки две седмици с органичен, водоразтворим тор за домати. Обърнете внимание на графика си за поливане, защото контейнерите ще изсъхнат по-бързо от градинската почва.

Презимуване

Презимуването на чери доматите не е необходимо, тъй като едногодишното растение не е студоустойчиво и ще приключи с производството на реколта до края на сезона. Съберете всички чери домати преди първите слани.

Често срещани вредители и болести по растенията

Чери доматите са податливи на плодови червеи, листни въшки , рогати червеи и вонящи буболечки. Предотвратете нападението от вредители, като поливате основата на растенията и поддържате здрава почва и пълно излагане на слънце. Ако нападенията продължават, използвайте инсектициден сапун за третиране на вредители. Отстранявайте други случайни вредители, като рогати червеи и гъсеници , на ръка.

Чери доматите са податливи и на гъбични патогени, водни плесени и бактериални патогени. Бактериалното увяхване расте в почвата и тъй като няма лечение, се разпространява, когато не се контролира. Гъбичната мана е друго гъбично заболяване, което често се появява по по-старите листа и прави листата жълти или кафяви . Поддържайте здрава почва или използвайте фунгицид за лечение на инфекцията. Могат да се появят и други състояния, като листни петна, листна плесен, бактериални петна и некроза на сърцевината на доматите.

Винаги използвайте стерилизирано градинско оборудване, за да предотвратите разпространението на болести.

Често срещани проблеми с чери доматите

Въпреки че чери доматите са лесни за отглеждане, може да се сблъскате със следните проблеми:

Листата пожълтяват

Нашествията от белокрилки причиняват вируса на жълтата къдравост на листата на доматите, който уврежда добива на плодове. Често симптом на близките заразени плевели, вирусът на жълтата къдравост на листата на доматите ще доведе до къдрене на листата и пожълтяване на листата. Това заболяване също така води до по-малка листа и забавяне на растежа. Отстранете заразените части на растението или използвайте инсектициден сапун или градинско масло, за да спрете нашествието на белокрилки.

Листата стават черни/кафяви

Доматите са податливи на гниене тип „букай“ – гъбичка, която се проявява като петниста кафява листа. Това заболяване наподобява късна мана. Без лечение, гниенето ще унищожи цялото плодно растение, което е по-често срещано при продължителни топли температури. Също така, лошо дренираната почва увеличава вероятността от развитие на гниене. Поддържайте правилна циркулация на въздуха и добре дренирана почва, за да се грижите за растенията чери домати. Ако проблемът продължава, използвайте фунгицид или меден спрей.

Разделяне на плодове

Въпреки че някои сортове са по-устойчиви, чери доматите, както и други по-големи домати, могат да се напукат или разцепят по кората . Това се случва, когато растението е претърпяло бърза промяна във водоснабдяването си. За да предотвратите това, поддържайте правилно напояване и постоянен график за поливане, както и прилагайте тор за домати с калци