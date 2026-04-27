Как да засадите праз през април за голяма и вкусна лятна реколта

Вегетационният период започва, когато за първи път поставите семена в тава, и завършва, когато почиствате след есенната реколта. Тази идея работи на теория, но на практика границите могат да се размият. Малко зеленчуци илюстрират колко сложна може да бъде идеята за вегетационен период, по-добре от праза, защото в зависимост от климата и вида, който отглеждате, можете да започнете и да берете тези ароматни алиуми почти по всяко време на годината. С дългия си сезон, успехът често изисква търпение. Има обаче много разновидности, включително някои, които можете да засадите през април за вкусна лятна реколта. По това време на годината можете да ги посеете директно в земята или да ги започнете на закрито от семена, преди да ги разсадите навън.

Празът може да издържи на студени вълни и да се справя добре с летните горещини, което го прави един от най-добрите зимни зеленчуци за отглеждане в градината . Подобно на други лукчета, като лук, чесън, пресен лук и шалот, празът има вегетационен период, който изглежда малко по-различен от традиционните градински зеленчуци. От раннозрели сортове, които са готови за 50 дни, до популярни къснозрели сортове, които отнемат 150 до 180 дни, празът е един от най-ползотворните членове на семейството на лука за отглеждане. Като изберете правилните сортове и техники за отглеждане, вегетационният ви период за праз може да бъде какъвто пожелаете.

Изберете правилния сорт праз за вкусна лятна реколта

Сортовете праз варират от бързорастящи, готови за 50 до 75 дни, до късносезонни сортове, които могат да се берат през цялата зима, в зависимост от климата. Ако целта ви е да берете праз през лятото, ще е добре да се придържате към ранносезонните и средносезонните сортове. Ако обаче искате праз, който става по-ароматно вкусен с всяка слана и може да се остави в земята, докато не сте готови да го използвате, тогава популярните късносезонни сортове като „Giant Musselburgh“ са тези, които търсите.

В някои климатични условия летният праз може да се мулчира, за да се удължи вегетационният период, но макар тези ранни сортове обикновено да не са толкова студоустойчиви, колкото късносезонния праз, те растат толкова бързо, че всъщност не е необходимо да бъдат. Сортове като „Rival“ и „Columbus“ узряват за около 80 дни, като „Rival“ достига до 90 см височина и образува дебели стъбла с дължина почти 30 см. Средносезонните сортове, включително „Dawn Giant“ и „Jolant“, са готови за узряване около 100 дни след засаждането.

Летният праз все още узрява с почти месец по-бързо от късните сортове като „Отина“ и „Титан“, които узряват за около 120 дни.

Открийте как да засадите и отглеждате праз за лятна реколта

Въпреки че за градинарски цели ги третираме като едногодишни, празът е студоустойчиво двугодишно растение. През първата година от семената празът развива дебели стъбла, които ще презимуват и ще поддържат цветовете през втората година. Градинарите в по-хладен климат го засаждат на закрито, за да удължат вегетационния период, така че стъблата да станат възможно най-големи, преди да стане твърде студено. Ако сеете праз през април, можете да го направите на закрито или на открито, но имайте предвид, че късните слани могат да навредят на младите разсади.

Лесни стъпки да отгледате праз в градината си

Въпреки че празът е култура за хладен сезон, той се отглежда на закрито около 10 седмици преди последните слани в климат с по-кратки вегетационни периоди. Това дава на допълнителните къснозреещи сортове времето, от което се нуждаят, за да узреят, преди времето да се промени. Но ако ги започвате през април и ги отглеждате на закрито около 4 седмици, имате достатъчно време летните сортове праз да са готови до края на август. Преди разсаждане изчакайте, докато разсадът достигне височина около 15 см, след което подрежете листата до около 5 см. Закалете ги за няколко дни, за да сведете до минимум шока от разсаждането.

Можете също така да сеете праз директно през април, след като температурата на почвата достигне 10 градуса по Целзий. При размер на молив започнете да берете младите празове, като ги прореждате до около 15 сантиметра един от друг. Използвайте трика за засаждане, който прави праза по-сладък на вкус, като ги засадите в окопи и нахлувате почвата около тях, докато растат, за да избелите стъблата.