Как правилно да поливате стайни растения

Всяко стайно растение има различни нужди от поливане в зависимост от вида и условията на околната среда. Разгледайте нашите статии и книги, за да намерите най-добрите съвети за отглеждане на любимите ви стайни растения и следвайте тези основни насоки за поливане, за да поддържате стайните си растения здрави.

Проверете нивото на сухота. Ако саксийното растение е леко, когато го вземете, то е сухо. По-добър тест е да опипате горните пет сантиметра почва и ако е сухо, растението се нуждае от вода.

Избягвайте прекомерното поливане. Преполиването често може да убие растението по-бързо от недоливането. Ежедневното поливане или оставянето на растенията във вода води до гниене на корените, пожълтяване на листата или вредители като нашествие на гъбични комари.

Наблюдавайте листата. Ако листата са увехнали, растението може да се нуждае от вода. Попипайте почвата на дълбочина около пет сантиметра. Ако почвата е влажна, растението може да е увехнало, защото почвата е твърде влажна и корените гният. Ако позволите на почвата да остане влажна твърде дълго, това създава липса на кислород, от който корените се нуждаят, за да растат добре.

Поливайте правилно. Повечето стайни растения се поливат отгоре, докато водата се оттече от саксията през дренажните отвори. Растенията с окосмени листа или растенията в безпочвени смеси обаче може да се справят по-добре, ако се поливат отдолу. Поставете саксията в плитка локва вода, така че почвата да абсорбира вода в продължение на няколко часа, насищайки почвената смес.

Обмислете качеството на водата. Най-добрата вода за стайни растения е дъждовната вода със стайна температура. Твърдата вода от чешмата може да доведе до натрупване на минерали в почвата. Общинските водоизточници може да съдържат добавки като хлор или флуорид, които могат да навредят на чувствителните растения.

Торете отговорно. Водоразтворимият тор обикновено е най-подходящ за стайни растения. Но не бива да се прилага всеки път, когато поливате. Изчакайте, докато видите нов растеж по растенията си. Тъй като повечето торове са направени от соли, които могат да се натрупат в почвата и върховете на листата, смесете половината от препоръчителната концентрация с вода.

Направете промени в околната среда. Количеството светлина, което растенията получават, и стайната температура ще повлияят на режима на поливане. Ако растението се затруднява, помислете за регулиране на нивата на светлина, като промените местоположението му или добавите лампа за отглеждане . Преместете растението от зони с течение и далеч от вентилационни отвори на ОВК системата.