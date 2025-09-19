Какви трикове за ашладисване на лоза трябва всеки да знае

Ашладисването е най-бързият начин да смените сорт, да подмладите стара лоза или да повишите устойчивостта ѝ чрез подходяща подложка. Но успехът не е късмет – зависи от точен момент, чист разрез и правилни грижи след това. В следващите редове събираме работещи трикове, които ви водят стъпка по стъпка към сигурно прихващане.

Какво е ашладисването и можем ли да го направим сами?

Кога и защо да ашладисваме лозата?

Ашладисването служи за смяна на сорт без изкореняване, за преодоляване на проблемни почви и за защита от почвени неприятели. В двора най-често се прави през ранна пролет, когато пъпките набъбват и температурите са стабилни. Летните „зелени“ присадки – върху наедряла, добре узряла зелена пръчка – се прилагат от края на май до средата на юни. Избягвайте горещи периоди и дни със силно „кървене“ на сок.

Подбор, подготовка на калем и подложка

Изберете калеми от здрави, едногодишни пръчки с дебелина на молив, имащи 2-3 добре оформени пъпки. Съхранявайте ги хладно и леко влажно до момента на работа. Подложката трябва да е жизнена и без признаци на болести по дървесината. При сходен диаметър на калема и подложката предпочетете копулация; при по-дебела подложка – клин в разцеп. Най-важното условие за прихващане е да съвпаднат камбиалните слоеве поне от едната страна.

Съвместимост между сорт и подложка

Не всяка комбинация работи еднакво добре. Потърсете подложка, която балансира силата на растеж на сорта и е подходяща за вашите почви и наличие на филоксера. За по-тежки земи търсете по-устойчиви и по-добре вкореняващи се подложки; за по-сухи места – такива, които пестят вода. Ако присаждате върху стари стъбла, уверете се, че тъканите са здрави и без кафяви некрози – иначе зарастването се бави. Добрата съвместимост личи по ранно образуване на калус и равномерен, не „набутаван“ растеж през първия сезон.

Точната техника - клин, копулация и присаждане на щитче

При клин разцепвате подложката по средата на 2-3 см и оформяте долния край на калема като клин. Поставете го така, че кората и камбия да създадат непрекъсната линия. Стегнете с присадна лента и замажете откритите рани, за да задържите влага.

Копулацията с езиче работи отлично, когато диаметърът е близък: двата коси среза се заключват един в друг, контактната площ е голяма и зарастването е бързо. За лятно присаждане на щитче (малка пъпка с тънко парче кора и дървесина) работете, когато кората „пуска“ лесно; щитчето се поставя плътно под кората и се превързва внимателно.

Малки тайни срещу „кървене“ и изсъхване

Лозата често „плаче“ в началото на вегетацията. За да намалите натиска на сока, отрежете върха на подложката 20-30 минути преди самото присаждане. Работете в по-хладните часове на деня и запечатвайте всички срезове. Плътната превръзка и внимателното замазване ограничават изсъхването. За бързо калусообразуване е нужна умерена топлина – около 25-29 градуса и постоянна влага около съединението; в дворно условие това се постига със стегната лента и светло засенчване.

Хигиена и защита от болести по дървесината

Чистите инструменти са половината успех. Дезинфекцирайте ножа и триончето със спирт между отделните растения. Избягвайте работа в мокро и мъгливо време. При повишен риск от болести по дървесината (евтюпа, ботрисферия и др.) защитете по-големите срезове с подходяща замазка или разрешен продукт за рани. Тези мерки са най-ефективни в периода на резитба и непосредствено след присаждане, когато тъканите са най-уязвими.

Грижи след присаждането - фиксиране, засенчване, подхранване

След работа стабилизирайте калема с колче, за да не се разклати от вятъра. Засенчете присадката от директно обедно слънце през първите 1-2 седмици. Поливайте умерено – целта е влажна, но не подгизнала почва. Премахвайте всички издънки, които избиват под мястото на присадката, за да не „крадат“ сок. Когато връзката е напълно зараснала, разхлабете лентата, за да не се врязва. При нужда прищипете върха на калема, за да стимулирате разклоняване и устойчив растеж.

Ашладисването на лоза е съвкупност от дребни, но важни решения. Когато ги спазите, процентът на прихващане рязко се повишава. Започнете с малко, повторете на няколко лози и доусъвършенствайте ръката си. Така ще създадете устойчиви растения и ще стигнете по-бързо до желания вкус.