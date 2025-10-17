Какво да направите през октомври, за да подготвите овощните си дървета за зимата

Ако отглеждате плодове, тогава знаете, че есенното почистване не е започнало, докато не започнете да подготвяте дърветата си за зимата. След като листата започнат да окапват, заедно с температурите, прибирането на овощните ви дървета за зимата ги предпазва от студ, болести и вредители. Адекватните грижи през есента подготвят овощните ви дървета за успех и това може да е причината те да дават изобилен плод през следващия сезон. От поддържането на домашната ви овощна градина чиста и подредена до извършването на лека резитба, октомври е идеалното време да отметнете тези 14 основни неща от вашия есенен списък със задачи.

Плодовите дървета, които стават все по-популярни в градските условия, реагират на постоянна грижа. Макар че всеки иска да знае най- добрите съвети и трикове, които да помогнат на овощните дървета да растат и да дават плод по-бързо , истината е, че отглеждането на овощни дървета е наука сама по себе си и отнема време. Всичко има значение, когато става въпрос за това колко плод дават вашите дървета, от избора на правилния сорт до разбирането на често срещаните болести и опрашването на плодовете. Независимо дали отглеждате градска хранителна гора или просто управлявате ябълковото дърво в задния си двор, предприемането на подходящи стъпки през есента гарантира здрави дървета през цялата година.

Тествайте почвата около овощните си дървета

Плодовите дървета са изобилни производители и се нуждаят от много хранителни вещества за плодовете, които произвеждат, включително минерали като калций и магнезий. Преди да създадете план за подобряване на почвата си, трябва да направите почвен тест, за да видите от какво се нуждае тя. Също така искате балансирано pH, което за повечето овощни дървета е между 6,0 и 7,0. След като получите резултатите, можете да разработите цялостен план за торене, за да подобрите почвата си.

Почистете падналите листа и плодове

Поддържането на чистотата в района под овощните ви дървета чрез почистване на падналите плодове е едно от най-важните неща, които можете да направите, за да предотвратите болести и да избегнете вредители. Ако сте човек, който отглежда овощни дървета, за да привлече есенни птици в двора и градината си , тогава знаете, че овощните дървета привличат всичко - от оси до елени - с изобилната си реколта. За оптимално здраве на овощните ви дървета, гребете листата и отстранявайте всички паднали плодове, за да поддържате района около тях чист.

Поставете слой компост около овощните си дървета

Ако търсите наистина лесен за поддръжка подход към грижата за тревата, можете да оставите листата около дърветата през есента, защото те ще се разлагат и ще добавят органична материя към почвата ви. Листата на овощните дървета и падналите плодове обаче могат да привлекат вредители и да пренасят болести, така че е по-добре да изпратите тези материали в купчината компост. След това поставете слой готов компост около овощните си дървета, в размер на 1 кубичен фут на всеки 3 фута височина на дървото.

Мулчирайте около основата на овощните си дървета

Слой чист мулч около основата на овощните ви дървета изолира корените и помага на почвата да задържа влагата. Дори спящите овощни дървета изпаряват минимални количества вода през зимата. Вятърът и студът, комбинирани със замръзването и размразяването, извличат влагата от почвата, оставяйки голите корени уязвими към изсушаване. Мулчът не само осигурява известна изолация, за да се избегнат щети от студ, но и поддържа корените и почвата хидратирани.

През октомври проверете овощните си дървета за вредители и болести

В края на сезона проверявайте всичките си овощни дървета, за да определите дали има признаци на листни въшки, гъбични инфекции или щитовидна жлеза. Различните овощни дървета са податливи на различни болести и вредители, така че е полезно да имате добра представа какво да търсите при вида дърво, което отглеждате. След това можете да приложите обработки като маслени спрейове, след като дървото е в пълен латентен период за сезона.

Подрязване на мъртви и болни клони

Есента не е времето за мащабна резитба, но след като листата окапят, октомври е подходящо време от годината да се отървете от мъртви, повредени или леко болни клони, за да не причинят допълнителни щети. Болните клони могат да продължат да разпространяват инфекции, а счупените клони могат да доведат до по-голямо начупване. Избягвайте обилната резитба, която може да насърчи растежа в края на сезона, който е твърде крехък за студените вълни. Може да е изкушаващо да нанесете слой уплътнител върху откритите участъци, но това обикновено не се препоръчва.

Изберете правилния есенен тор за вашите овощни дървета

Въпреки че отлежалият оборски тор и компост са полезни за овощните дървета през есента, не всеки има достъп до тях. Ако използвате синтетични торове, есента е моментът да преминете към балансирана формула с бавно освобождаване. Искате да избягвате всичко, което съдържа азот, тъй като това насърчава растежа на листата и може да направи дърветата ви податливи на зимни наранявания. Вместо това изберете торове с фосфор, калий или други минерали, за които е установен дефицит в почвения ви тест.

Поливайте обилно овощните си дървета през есента, когато почвата е суха

Независимо дали става въпрос за вашата морава, цветни лехи или овощни дървета, есенното поливане може да бъде трудно. Целта е да имате напълно хидратирани коренови системи през зимата, тъй като добре хидратираните дървета са по-устойчиви на студ и вятър. Не бива да позволявате на овощните ви дървета (или другите ви растения) да изсъхнат напълно, затова ги полейте обилно през октомври, ако няма дъжд и почвата е суха. Важно е обаче да се избягва и преполиване, което може да доведе до гниене на корените.

Проверете дърветата си за опасващи корени

От време на време едно дърво има опоясани корени, което може да се превърне в проблем с напредване на възрастта и в крайна сметка може да се наложи премахването му. Появата на опоясани корени може да се появи, ако дървото е било в саксия твърде дълго или ако друг корен от по-голямо дърво му пречи. Ако откриете опоясани корени, може да успеете да го спасите със стратегическо подрязване на корените. Внимавайте за признаци, които се появяват през есента, като ранно оцветяване и окапване на листата, и помислете за това да се обадите на арборист за специализирано лечение.

Увийте или защитете младите дървета от зимни повреди

Опаковането на младите дървета ги предпазва от повреди от замръзване и предотвратява огъване - не на корените, а на ствола. В разгара на зимата гризачи, които гризат кората, могат да я одраскат достатъчно, за да убият дървото, процес, известен като огъване. Младите дървета са по-податливи на този вид повреди, но можете да го предотвратите, като използвате предпазители за дървета, зебло или фолио против замръзване около основата на дървото. Това решение също така предпазва дърветата от повреди от замръзване и слънчево изгаряне, което може да разцепи шева по ствола.