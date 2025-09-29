Кога е най-добре да се прибере реколтата на морковите и цвеклото, за да издържи до пролетта

Кога да изкопаем цвеклото и морковите, за да се запази свежестта им през зимата?

Всеки градинар иска да запази цвеклото и морковите сочни и здрави до затоплянето през пролетта. Но за да е успешно съхранението на тези кореноплоди, е необходимо прибирането на реколтата да се осъществи в подходящия момент.

Често за градинарите е изкушаващо да се изкопае реколтата още в началото на септември. Опитните градинари предупреждават: именно през втората половина на септември и началото на октомври, когато нощите стават по-хладни, а почвата още по-топла, кореноплодите преживяват своя последен, интензивен растеж. Те могат да увеличат размера си с почти една четвърт, което значително влияе върху общата реколта.

Основният ориентир за определяне на времето за прибиране на реколтата на морковите и цвеклото е времето. Оптималният период е края на септември до началото на октомври. Морковите и цвеклото могат да издържат на леки студове, дори до -1 до -2°C. За да се защитят уязвимите глави цвекло, стърчащи над земята, те трябва да се заровят с допълнителна почва.

Въпреки това, прибирането на реколтата трябва да се извърши преди първите сериозни слани. Това е особено важно за цвеклото, тъй като сланата може да повреди надземните му части, което неизбежно ще доведе до бързо гниене или почерняване на сърцевината по време на съхранение.

Прекалено топлата есен може да направи цвеклото жилаво и жилаво, докато дъждовната есен кара зеленчуците да абсорбират излишната влага, което води до загуба на вкус и напукване. Сухата почва в началото на есента е най-добрият съюзник, тъй като кореноплодите се чувстват комфортно в нея и натрупват максимум захар и витамини.

Как правилно да изкопаем кореноплодните зеленчуци при прибиране на реколтата?

След като времето за прибиране на реколтата вече е определено, е важна същинската част на процедурата. Основното правило е да се избягват всякакви механични повреди на кореноплодите.

Никога не вадете кореноплодни зеленчуци на ръка! Използвайте вила или лопата, като внимателно ги изкопавате отстрани. След това, придържайки зеленчуците за върховете, внимателно ги издърпайте от почвата.

Строго е забранено да се отърсва почвата чрез удряне на зеленчуците в инструментите за ваденето им от почвата. Това създава микротравми, които могат да се превърнат в входни точки за инфекция. Почвата трябва да се отстранява внимателно на ръка (за предпочитане с ръкавици). Кореноплодните култури се изкопават сутрин при сухо време и се оставят в лехата за целия ден, за да изсъхнат. Вечерта внимателно отстранете върховете с остър нож.

Навременното прибиране на реколтата, извършено старателно, гарантира изобилна реколта и възможността да се насладите на вкуса на домашно отгледаните зеленчуци до следващата пролет.

