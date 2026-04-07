Колко често да поливаме орхидеите, за да процъфтяват

Орхидеите са едни от най-загадъчните стайни растения. Тези прекрасни цветя предлагат зашеметяващо зрелище, когато цъфтят, а след това техните гледачи чакат... и чакат, чудейки се дали някога ще има втори цъфтеж.

По време на периода на изчакване, не един и същ вид орхидеи са постигнали несправедлива гибел, независимо дали поради прекомерно или недостатъчно поливане. Но според Артър Еверет Чадуик, основателят на Chadwick & Son Orchids, Inc. , има лесна формула за правилно поливане на орхидеите.

Ето какво трябва да знаете, за да сте сигурни, че орхидеите ви са щастливи – и перфектно поливани.

Колко често да поливаме орхидеи

Въпреки че са известни като трудни за отглеждане, орхидеите всъщност имат нужди от поливане, които са невероятно сходни с тези на другите стайни растения. Те трябва да се поливат приблизително веднъж седмично или когато почвата или средата за засаждане изсъхнат. Това означава, че най-лесният начин да определите дали е време да полеете орхидеите си отново е да опипате самата почва.

Чадуик обяснява: „Ако орхидеята е засадена в сфагнумов мъх, лесно е да се разбере дали се нуждае от поливане – просто пъхнете пръста си в мъха. Ако е влажен, изчакайте няколко дни и опитайте отново.“

Той отбелязва, че ако орхидеята е засадена в среда като парченца кора, тя може винаги да изглежда суха и ще трябва да поливате според деня, а не според усещането на почвата.

За да поливате орхидеи, Чадуик препоръчва да извадите пластмасовата саксия, която често се поставя в декоративна саксия. „Извадете пластмасовата саксия от саксията и я занесете до мивката, за да се намокри добре. Когато водата приключи, върнете пластмасовата саксия в саксията“, казва Чадуик.

Фактори, които влияят кога да поливаме орхидеите

Орхидеите имат един и същ график за поливане, независимо дали цъфтят или между цъфтежите, но има фактори, които могат да повлияят на това колко често трябва да се поливат.

Излагане на слънце

Ако една орхидея расте на място с повече от шест часа непряка слънчева светлина на ден, може да се нуждае от допълнително поливане. Орхидеите виреят най-добре на сянка (те произхождат от тропическите гори!), а допълнителната слънчева светлина ще изсуши почвата им по-бързо.

Време на годината

„Ако се отглеждат на закрито, условията са винаги едни и същи. Но ако се отглеждат на открито , летните жеги може да изискват поливане два пъти седмично“, казва Чадуик. Внимавайте с почвата, тъй като температурата се покачва рязко.

Нива на влажност

Ако във въздуха има повече влажност, тогава орхидеята ще трябва да се полива по-рядко. Тава с камъчета също може да осигури по-висока влажност.

Някои хора биха се кълнали, че ще поливат орхидеите с по едно кубче лед всяка седмица, но експертът казва, че това е абсолютно невярно. „Последното нещо, което едно тропическо растение иска, е нещо студено по листата или корените си. Ние предварително затопляме водата, преди да я приложим в оранжерията!“, казва Чадуик.

Признаци за прекомерно и недостатъчно поливане на орхидеи

Въпреки че при орхидеите се случва както прекомерно, така и недополиване, Чадуик казва, че най-често вижда пренебрегвани орхидеи, нуждаещи се от вода. „Повечето хора забравят да поливат растенията си, така че в случая с орхидеите фаленопсис листата им увяхват и, за съжаление, не се възстановяват след поливане“, казва Чадуик. „Чисто новите листа може да пораснат силни, след като преди това забравената орхидея се полее правилно.“

Ето как можете да разпознаете преполивани и недополивани орхидеи:

Преполивани орхидеи : Преполиването на орхидеята се разпознава веднага по наситената ѝ почва, която често може да има миризма (признак на кореново гниене!) или дори да започне да развива мухъл. Преполиването на орхидеята също ще започне да развива жълти, кашави листа.

Неполивани орхидеи : Неполиваните орхидеи ще изглеждат жадни. Листата им ще започнат да се свиват, а стъблата и корените им ще изглеждат дехидратирани и тънки.

Как да поправим преполивани орхидеи

Ако орхидеята ви е била преполивана, първото нещо, което трябва да направите, е да спрете да я поливате! След това я извадете от саксията и проверете за признаци на гниене на корените. Ако откриете кашави участъци, отстранете ги внимателно. Пресадете орхидеята в нова саксия с нова почва.

Как да поправим недополявани орхидеи

С надеждата да позволите на вашата орхидея да се възстанови, извадете я от саксията и накиснете растението директно във вода – уверете се, че е със стайна температура или леко топла. Оставете я да се накисне до 20 минути, след което я пресадете. Върнете се към седмичен график за поливане (и се надявайте на най-доброто!).

Предотвратяване на кореново гниене при орхидеи

Кореновото гниене е един от най-често срещаните проблеми, които засягат орхидеите, но е лесно да се избегне, ако внимавате да не преполивате орхидеята си и да ѝ осигурите подходяща среда за адекватен дренаж. Ето няколко начина за проактивно предотвратяване на кореново гниене.