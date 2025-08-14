Колко често да поливате доматените растения за максимален растеж

Колко често да поливате доматите според основата им

Знанието колко често трябва да поливате доматите може да предотврати проблеми и да подобри качеството на плодовете ви. Доматените растения се нуждаят от около 2,5 до 5 см вода седмично. Въпреки това, вашите растения може да се нуждаят от повече или по-малко вода през целия сезон, в зависимост от горещото време и валежите във вашия район.

Научете колко често да поливате доматите, независимо дали ги отглеждате в саксии, градински лехи или повдигнати лехи.

Признаци, че доматените растения се нуждаят от вода

Доматът ще ви даде знак, че се нуждае от вода. Тъй като някои признаци могат да показват преполиване или други проблеми, първо проверете нивото на влажност на почвата, за да се уверите, че растението е жадно. Ето какво да търсите:

Увехналите или увиснали листа и стъбла обикновено са първите признаци, че доматите ви са жадни.

Листата ще се извият навътре, когато доматите се нуждаят от вода, но това се случва и когато температурата е много висока.

Горните 5 до 7,5 см почва са прашни или напукани. Ако само горният слой е сух, а 5 см отдолу са влажни, вероятно можете да изчакате малко повече, за да полеете растението.

Растежът се забавя или сякаш спира. Това може да се случи и ако растението ви не получава достатъчно слънце.

Долните листа ще пожълтят . Хранителните дефицити обаче също могат да причинят този проблем.

Високите температури и ветровито време могат естествено да доведат до леко увисване на растенията. Ако те се съживят, когато температурите паднат, вероятно растенията не се нуждаят от повече вода, но винаги проверявайте нивото на влажност на почвата.

Разсад

Разсадът от домати, който току-що е покълнал, почти няма да има корени, така че почвата му трябва да остане влажна. Честотата, с която поливате този разсад, ще зависи от това колко бързо средата му кара почвата да изсъхне, което може да варира значително, така че следете и се уверете, че почвата остава влажна, но не и мокри.

Млади трансплантации

Поливайте новопресадените доматени растения ежедневно. След като се установят или след около десет дни, можете да намалите поливането. Младите, но утвърдени доматени растения се нуждаят само от 2,5 до 5 см вода седмично.

Зрели растения

Подобно на установените разсади, зрелите доматени растения, които все още не са цъфтели, се нуждаят от около 2,5 до 5 см вода седмично. В зависимост от валежите във вашия район, това може да се равнява на три или четири поливания седмично. Евтин дъждомер близо до вашите домати ще покаже колко вода са получили растенията.

Плододаващи растения

Продължете със същия график за поливане, докато плодовете узряват, но намалете количеството вода. Твърде много вода, давана на узряващите плодове, причинява гниене на цветовете и напукване.

Ако отглеждате домати в земята, имайте предвид, че тези доматени растения ще имат изградени коренови системи с достъп до подпочвени води.

Независимо дали отглеждате домати в саксии, повдигнати лехи или в земята, доматите се нуждаят от поливане, за да развият силни корени.

Тенджери

Поливайте доматените растения в саксии достатъчно често, за да поддържате почвата влажна, но никога подгизнала. Не забравяйте, че саксиите изсъхват бързо. Поливайте доматените растения в саксии ежедневно на нивото на почвата. Ще разберете, че сте полели достатъчно, когато водата се процеди през дренажните отвори на саксията.

Зряло доматено растение в саксия използва около 4 литра вода дневно, но може да се наложи да хидратирате растението два пъти на ден в горещи и сухи условия.

Повдигнати лехи

Повдигнатите лехи с дълбочина 20 см са идеални за отглеждане на домати. Поливайте обилно вкоренените домати в лехата в продължение на 20 до 30 минути три до четири пъти седмично.

Ако лехата ви е с дълбочина по-малка от 20 см, проверявайте растенията всеки ден, за да видите дали се нуждаят от вода. По-честото поливане за по-кратки периоди може да е по-ефективно за плитки лехи.

Градински лехи

Ако сте пресадили доматите си в зеленчукова леха , те ще се нуждаят от ежедневно поливане през първата седмица до 10 дни. Винаги не забравяйте да поливате на нивото на почвата с маркуч за напояване, накрайник за маркуч с деликатна настройка или лейка .

След като корените се установят, продължете да поливате три до четири пъти седмично. Поливайте в продължение на 30 минути до два часа с маркуч за напояване, в зависимост от времето и почвените условия. Зряло доматено растение използва около един галон вода на всеки пет дни.