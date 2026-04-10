Колко често трябва да косите тревата си за по-здрав и по-зелен двор

Косенето може да отнема време, но е важна част от поддържането на енергична морава . Здравата, добре поддържана трева не само изглежда по-добре, но е и по-устойчива на суша и други стресови фактори. Правилните практики за косене насърчават буйна, гъста трева, като стимулират растежа на издънките и корените. Косенето на тревата насърчава страничния растеж на издънките, което води до по-гъста морава, която е по-способна да се бори с плевелите. Тези ползи се влияят от това колко често косите моравата. Косенето на редовни интервали, базирани на растежа на растенията, прави текущата поддръжка по-бърза и лесна и гарантира, че моравата ви ще остане здрава и жизнена.

Фактори, влияещи върху честотата на косене

В идеалния случай времето и честотата на косене на тревата трябва да се основават на растежа на растенията, а не на календар. Скоростта, с която растат тревните треви, варира значително в зависимост от метеорологичните условия, времето на годината и вида трева, която отглеждате. Тревите за хладния и топлия сезон имат различни периоди на активен растеж, като тревите за топлия сезон дават повече растеж в горещините на лятото, а тревите за хладния сезон растат по-активно през междинните сезони. Поради това честотата на косене за тези групи се различава през цялата година.

Растежът на растенията може да варира от седмица на седмица в зависимост от колебанията в температурите на въздуха и почвата, валежите и нивата на влажност на почвата, излагането на слънце и наличието на хранителни вещества. Както всяко растение, тревата расте по-енергично при благоприятни условия. Поради това, тревните площи ще изискват по-често косене, когато има лесен достъп до вода и слънчева светлина. Височината, на която поддържате моравата си, също влияе върху честотата на косене. Тези променливи затрудняват установяването на редовен график за косене. За щастие, има едно просто правило, което да ви помогне да определите кога да косите моравата си .

Общи насоки за честота на косене

Най-успешните графици за поддръжка използват правилото за косене на тревата с една трета време. Това правило ни казва никога да не косим повече от една трета от височината на тревата в рамките на една сесия. Когато твърде много листна повърхност се отстрани наведнъж, намаляваме капацитета на тревата за фотосинтеза, което води до по-слаб растеж на горната част и по-плитки коренови системи, което от своя страна води до по-малко устойчива морава. Правилото за една трета ни води в поддържането на здрави тревни площи с добре поддържан вид.

АПИ каза колко служители са прибрали бонуса от над 2 млн. лв.

Следвайки правилото на една трета, височината, на която поддържаме моравата си, влияе върху това колко често трябва да косим. Като цяло, колкото по-кратко поддържате моравата си, толкова по-често ще трябва да косите. Като пример, разгледайте морава с бермудска трева, поддържана на височина от един инч (2,5 см). Следвайки правилото на една трета, моравата ще трябва да се коси, когато достигне 3,8 см (1,5 см), за да се запази ниският профил. За да се поддържа същата морава на височина от 7,6 см (3 инча), тя няма да се нуждае от косене, докато не достигне височина от 10,7 см (4,5 см), което е допълнителен инч (2,5 см) растеж в сравнение с по-ниската морава.

Следната таблица изброява препоръчителните височини на косене за обикновени тревни площи. Тревите, поддържани на по-високия край на препоръчителната височина на косене, обикновено изискват косене на всеки седем до десет дни по време на активния вегетационен период. Тревните площи, поддържани на долния край на диапазона, ще изискват по-често косене. Като цяло, по-високите тревни площи са по-здрави и по-устойчиви на плевели, суша и други стресови фактори. По-ниските диапазони на косене обикновено се използват за тревни площи за отдих, които се управляват по-интензивно.