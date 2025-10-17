Войната в Украйна:

Краста по ябълките може да унищожи реколтата ви - причини и лечение

17 октомври 2025, 13:06 часа 0 коментара
Краста по ябълките може да унищожи реколтата ви - причини и лечение

Съдържание:

Може да е лесно да отглеждате и да се грижите за ябълково дърво , но как да го пазите? Е, оттук започват проблемите. Няма недостиг на вредители и болести, които го засягат, и всеки един от тях може да унищожи реколтата от вашето дърво. Вземете например крастата по ябълките. Сред болестите по ябълките крастата е близо до върха и, за съжаление, повечето обикновени ябълки и диви ябълки, които отглеждаме, са податливи на нея. Причинявана от гъбички, крастата по ябълките засяга както листата, така и плодовете. Тя е особено лоша в райони с хладни и влажни извори. Болестта започва тихо, проявявайки се като маслиненозелени, кадифени петна по цветовете, листата или младите плодове. 

С течение на времето обаче тези петна потъмняват, сливат се и се втвърдяват в коркови, напукани участъци. Понякога дори клонките и пъпките се засягат. И най-лошото е, че щетите не са само козметични - те могат сериозно да повлияят на качеството на плодовете и добива. Без подходящ контрол, крастата по ябълките може да намали добивите с 20% до 70% и това е само началото. Ако условията са подходящи, вторични инфекции могат да се появят няколко пъти през вегетационния период, като всеки път ще засегнат дървото по-силно от преди. Ще ви е необходима комбинация от правилно почистване, поливане и фунгициди, за да се справите с проблема.

Разбиране на причините за крастата на ябълката

Ако искате да имате шанс срещу крастата по ябълките, трябва да започнете с разбирането на жизнения ѝ цикъл и условията, които я подхранват. Venturia inaequalis, гъбата, която причинява крастата по ябълките, зимува в листната постеля под заразените дървета, тихо чакайки пролетта да се завърне. Тогава, точно когато пъпките започват да се отварят, гъбата прави своя ход. Всичко, от което се нуждае, е малко дъжд и спорите ѝ се изстрелват във въздуха, подготвяйки почвата за следващата вълна от инфекции. След като кацнат върху растението, спорите покълват и са необходими само около 9 до 17 дни, за да се появят петната и лезиите. 

След като лезиите се образуват, те започват да произвеждат вторични спори. Те лесно се пренасят от вятъра или дъжда до близките листа и плодове, разпространявайки болестта отново и отново през целия сезон. Времето играе огромна роля, като топлите и влажни периоди дават на гъбичките перфектната възможност да се разпространяват и да виреят. Крастата по ябълките е само един от недостатъците на отглеждането на собствено ябълково дърво, които трябва да имате предвид, преди да се захванете с всичко.

Контрол и лечение на краста по ябълките

Ефективният контрол на крастата по ябълките разчита на комбиниране на културни практики с навременно третиране с фунгициди. Първата стъпка е да се отървете от падналите листа. Това по същество унищожава местата, където те биха могли да оцелеят и узреят. Можете също така да третирате листната постеля под дърветата с урея, около или през ноември, след като около 95% от листата са опадали. Това просто нещо може да намали броя на задържаните спори в постелята с до 50%. Навременното подрязване на дърветата също може да помогне. Най- доброто време за подрязване на ябълковото дърво е в началото на пролетта. 

Това не само ще помогне на дървото ви да произвежда повече плодове, но и ще позволи на повече слънчева светлина и въздух да преминават през короната, намалявайки влажността и правейки условията по-малко благоприятни за заразяване и разпространение на гъбичките. Също така, поливайте рано през деня и избягвайте поливане отгоре, за да намалите влагата върху листата. Ако можете, опитайте се да използвате капково напояване или пръскачки, които не пръскат листата. Ако искате да контролирате болестта с фунгициди, те определено могат да помогнат, но отново, те са превантивни, а не лечебни. 

След като се появят петна по листата, е твърде късно да се прилагат фунгициди. В идеалния случай трябва да започнете рутинната си обработка с фунгициди в началото на сезона - още на етапа на зелените връхчета. Ще трябва да правите това на всеки 7 до 10 дни - 7 дни при влажно време и 10 дни, ако условията останат сухи. И ако изобщо не искате да се справяте с това главоболие, обърнете се към устойчиви сортове ябълки като Enterprise, Macfree, Freedom и Prima.

 

 

 

Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
вредители градина ябълково дърво
