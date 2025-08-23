Листата на краставиците увяхват - причина и лечение

Краставиците са вкусна и лесна за поддръжка лятна култура, която много градинари засаждат всяка година. Въпреки че тези растения са лесни за отглеждане, един често срещан проблем, с който може да се сблъскате, е увяхването на листата. Макар че увяхването на листата може да се случи естествено, след като растенията достигнат края на сезона си, то може да бъде и индикатор, че растението ви е стресирано или умира. От прекомерно поливане до вредители и болести, експертите казват, че това са най-честите причини за увяхването на листата на краставиците.

Недостатъчно вода

Краставиците имат плитки корени, което означава, че се нуждаят от постоянна влага, за да виреят. „Ако почвата изсъхне, растението не може да поддържа тургорно налягане в клетките си, което води до увисване и увяхване на листата“, казва Анкит Сингх, преподавател по декоративно градинарство в Университета на Мейн. За да решите този проблем, стремете се да давате на вашите краставици от 2,5 до 3,8 см на седмица. Добавете мулч около растенията, за да задържите почвената влага.

Лош дренаж на почвата

Въпреки че краставиците се нуждаят от постоянна влага, те не обичат мокрите крака. „Преовлажнената почва лишава корените от кислород, причинявайки гниене на корените и нарушавайки усвояването на вода и хранителни вещества“, казва Сингх, добавяйки, че тези проблеми могат да причинят увяхване на листата. Уверете се, че отглеждате краставици в добре дренирана почва и добавете органична материя или пясък, за да подобрите структурата на почвата.

Недостатъчно слънце

Тези слънцелюбиви растения се нуждаят от поне шест до осем часа пряка слънчева светлина дневно. „Слабата светлина намалява фотосинтезата, отслабвайки растението и карайки листата да се влачат“, казва Сингх. За да избегнете това, засадете краставици на място с пълно излагане на слънце. Ако отглеждате на закрито или вече сте ги засадили на слабо осветено място, Сингх препоръчва да ги допълните с лампи за отглеждане .

Увреждане на корените

Повреди на корените могат да възникнат по време на плевене, пресаждане или нападения от вредители, което намалява усвояването на вода и хранителни вещества и причинява увяхване. Уверете се, че сте внимателни, когато плевите около краставиците, за да избегнете влошаване на кореновите щети. Ако вредителите са източник на щетите, третирайте ги съответно и редувайте посевите си през следващия сезон, за да предотвратите бъдещи проблеми.

Неправилно pH на почвата

Според градската градинарка Кристин Е. Кокър, pH на почвата е един от най-важните фактори, които трябва да се вземат предвид при идентифициране на проблеми в градината. „Хранителните вещества се усвояват най-добре от растението при pH от 6 до 6,8“, казва тя. „Твърде високото или твърде ниското pH може да доведе до нездравословни растения.“ Тествайте почвата си, за да определите текущото ѝ pH, след което добавете вар, за да го повишите, или сяра, за да го понижите.

Липса на хранителни вещества

Краставиците се нуждаят от добре балансиран тор с равни количества азот, фосфор и калий, както и калций и магнезий, казва Кокър. Недостигът на тези хранителни вещества намалява жизнеността на растенията, производството на хлорофил и регулирането на водата, което води до увяхване на листата.

Болест

Въпреки че краставиците са лесни за поддръжка, те са податливи на някои болести, които причиняват увяхване, включително бактериално увяхване, лепкава мана по стъблото и брашнеста мана , казва Кокър. „Веднъж попаднали вътре, бактериите се размножават и блокират водопренасящите съдове на растението, което води до увяхване, пожълтяване и евентуална смърт на растението“, отбелязва тя. Отстранете болните растения и ги изхвърлете далеч от градината си.

Вредители

Вредители като краставични бръмбари, листни въшки и паякообразни акари смучат растителен сок или пренасят патогени, причинявайки увяхване на листата. За да се отървете от тези насекоми, Сингх препоръчва пръскане на листата и почвата с инсектициден сапун или масло от нийм . Следете растенията си редовно, за да предотвратите бъдещи нападения.