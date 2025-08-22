Лятна резитба на лози: Какво представлява, защо и как да подрязваме?

Лятната резитба на лозите е ключова процедура за поддръжка, която значително влияе върху качеството и изобилието на вашата реколта. За разлика от формиращата зимна резитба, лятната резитба се фокусира предимно върху премахването на излишния растеж, включително младите издънки. Научете принципите на правилната лятна резитба, която ще помогне на вашите лози да произвеждат по-добри плодове.

Защо лятната резитба на лозите е важна?

Лятната резитба на лозите е основна процедура за поддръжка, която регулира баланса между вегетативния растеж и плододаването. Правилната резитба предотвратява прекомерното удебеляване на лозата, подобрявайки вентилацията и достъпа на светлина до всички части на растението, особено до гроздовете.

Редовната лятна резитба стимулира по-доброто вдървеняване на леторастите преди зимата, увеличавайки устойчивостта на лозата на замръзване и подобрявайки състоянието ѝ през следващия сезон. Правилната резитба също така осигурява по-добро излагане на гроздовете на слънчева светлина, което се изразява в по-високо съдържание на захар в плодовете и по-интензивен аромат.

Лятната резитба също така помага за контролиране на добива и качеството на реколтата. Като ограничавате броя на леторастите и листата, вие пренасочвате енергията на растението към развитието и узряването на плодовете, а не към прекомерен вегетативен растеж. Това е особено важно за сортовете грозде, които са склонни към енергичен растеж, като например „Конкорд“ или „Регент“.

Какво представляват младите издънки и защо трябва да ги премахвате?

“Доведените деца”, както често им казват градинарите, са странични издънки, които излизат от пазвите на листата на основните лозови пръчки. Наричат ​​се още странични или вторични издънки. Характеризират се с изключително енергичен растеж, особено през лятото, и могат бързо да доминират структурата на лозата, ако не се контролират.

Основната причина за премахването на доведените деца е агресивната им конкуренция с плодните пръчки. Като млади, бързорастящи части на растението, “доведените деца” интензивно абсорбират хранителни вещества и вода, които трябва да бъдат насочени към зреещите гроздове, което може значително да намали качеството на плодовете.

Те често растат в произволни посоки, нарушавайки внимателно формирания хабитус на лозата. Те обграждат гроздовете с гъсти гроздове от листа, което насърчава развитието на гъбични заболявания – особено във влажни дни. Премахването им е начин да се поддържа контрол върху структурата на лозата, без да се налага драстично подрязване на основните издънки.

Как да подрязваме лози през лятото

Лятната резитба на лози изисква внимателен подход, за да се избегне отслабването на растението. Най-важното правило е постепенното и умерено премахване на леторастите – еднократна, драстична резитба може да увреди лозата и да забави растежа ѝ. Препоръчва се редовна, но нежна резитба на всеки 2-3 седмици по време на периода на активен растеж.

Резитбата трябва да се извършва в сухи, слънчеви дни, за предпочитане сутрин. Избягвайте резитбата по време на дъждовно време, тъй като това увеличава риска от инфекция. Инструментите за резитба трябва да са остри и дезинфекцирани, за да се предотврати разпространението на патогени между растенията.

Когато подрязвате лози през лятото, съсредоточете се върху премахването на лозови леторасти, леторасти, които удебеляват центъра на лозата, и тези, които не дават плодове и не са необходими за растежа на растението. Оставете достатъчно листа, за да осигурите адекватна фотосинтеза – общо правило е да се поддържат около 15-20 листа на плодоносен летораст.

Дати за лятна резитба

Оптималните дати за лятна резитба зависят от етапа на развитие на растението и климатичните условия. Първата резитба обикновено се извършва в края на май или началото на юни, когато издънките са достигнали дължина от 30-40 см. На този етап се премахват ненужните издънки, растящи от ствола и клоните, оставяйки само тези, необходими за плододаване и формиране на храста.

Следващият етап настъпва през периода на цъфтеж и завързване на плодове (юни-юли). През това време фокусът трябва да бъде върху премахването на издънките, които се конкурират за хранителни вещества с развиващите се лози. Важно е резитбата да се поддържа умерена през този период.

Последната лятна резитба се извършва през август, около месец преди планираната реколта. Тази процедура включва премахване на листа, които закриват гроздовете, за да се подобри слънчевата светлина и вентилацията. Умереността обаче е от съществено значение – премахвайте само толкова листа, колкото е необходимо, за да не се компрометира способността на лозата да фотосинтезира.