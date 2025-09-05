Можем ли да попречим на напукването на гроздето

Напуканите зърна развалят вкуса, отварят врата за болести и свалят добива. Може ли да им се попречи? Краткият отговор е: да, в голяма степен. В следващите редове ще ви дадем ясен план – какво причинява напукването, кои практики го ограничават и как да действате преди и след силен дъжд.

Защо се напуква гроздето?

Напукването е резултат от рязко повишаване на вътрешното налягане в зърното. Това се случва най-често след обилни валежи или непостоянно напояване – корените поемат много вода, пулпата се разширява, а ципата не издържа. Влага може да навлезе и през микропукнатини по ципата или през дръжчицата, особено при тънкокоркови сортове и в напреднала зрялост.

Кои фактори увеличават риска?

Рискът е по-висок при: период на суша, последван от пороен дъжд; тънка ципа и стегнати чепки; висока захарност в края на лятото; късни, обилни поливки; засенчени, влажни и слабо проветрени зони на лозата. Друга причина е неправилен баланс на хранителните елементи – особено калций и бор, които участват в устойчивостта на клетъчните стени.

Практични стъпки във вашата градина или лозе

Поддържайте равномерен воден режим. Избягвайте да стигате до пресушаване, след което да преполеете – по-добре е по-чести, умерени поливки, отколкото редки и тежки.

Мулчирайте около корените, за да смекчите колебанията във влагата и температурите на почвата.

Провеждайте листооберка в зоната на плода – повече въздух и слънце означават по-бързо изсъхване след валеж.

Направете прореждане на чепките при сортове със склонност към стягане – по-рохка структура намалява механичния натиск между зърната.

Следете прогнозата; ако предстои буря в късна зрялост, планирайте по-ранна беритба за трапезните сортове.

Поддържайте добра фитосанитарна защита. Напуканите зърна са вход за сиво гниене и кисело гниене – навременната защита и хигиената в насаждението ограничават загубите.

При малки площи и ценни десертни сортове използвайте покривни мрежи или леки навеси, които намаляват мокренето на чепките.

Какво да правите при силни валежи?

Преди дъжда: избягвайте тежки поливки и прекомерно торене. Осигурете дрениране и отведете застоялата вода от междуредията.

След дъжда: огледайте насаждението и отстранете силно напукани чепки. Осигурете проветряване чрез лека листооберка, ако още не е направена. При повишен риск от гниения – приложете подходящи мерки според етикета и срока до беритба. Сортирайте внимателно при бране и охлаждайте бързо.

Калций, бор и други „усилватели“ – какво е реалистично?

Калцият е важен за „свързването“ между клетките и може да повиши устойчивостта на ципата. Има изследвания с добри резултати при третиране на зърната и/или листно подхранване, но ефектът на полето е променлив и зависи от сорта, фазата и техниката на приложение. Комбиниране с бор понякога показва по-добър резултат. Прилагайте умерено и винаги според препоръките – чудодейни решения няма, а прекомерните дози са рискови.

Чести грешки и как да ги избегнете

Късни, изобилни поливки точно преди узряване.

Прекомерно засенчване и гъсталак в плодната зона.

Игнориране на прогнозата за валежи и забавена беритба.

Прекалено големи чепки без прореждане при склонни сортове.

Рутинни пръскания „по навик“, без да се съобразят срокове преди беритба и реалния риск.

Ориентир според целта – десертно или винено грозде

При трапезните сортове външният вид е решаващ – при очакван дъжд заложете на по-ранно прибиране и щателно сортиране. При винените сортове част от лекото напукване не винаги е фатално, но бързата реакция срещу гниения е задължителна. И в двата случая най-големият ви съюзник е постоянният воден режим и добра проветривост.

Малки помощници - сорт и подвързване

Сортовият избор има значение – по-дебела ципа и по-рохки чепки обикновено понасят по-добре валежи. Търсете клонове и подложки, известни с по-стабилни кожици. Правилното подвързване и поддържане на редовете изправени държи гроздовете далеч от пръски кал и задържана влага, което косвено намалява риска от пукнатини и последващи гниения.

Напукването на гроздето не е неизбежна съдба. Когато поддържате равномерна влага, осигурите въздух и светлина в плодната зона и реагирате навреме на прогнозата, рискът рязко спада. Калций и бор могат да помогнат, но не заменят добрите практики. При трапезно грозде – мислете превантивно и берете навреме; при винено – пазете здравето на чепките и чистотата на реколтата. С правилни малки стъпки ще запазите зърната цели, вкуса – чист, а добива – стабилен.