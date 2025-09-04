Топ 5 десертни сортове грозде за асми

Когато мечтаете за прохладна лятна сянка и купичка сладко грозде направо от асмата, правилният избор на сорт е половината работа. В следващите редове ще ви ориентираме кои десертни сортове се чувстват отлично на асма и какво да очаквате от тях като вкус, зрялост и грижи.

С какво е задължително да се пръска асмата през лятото?

Как да подберете сортове за асма?

Асмите искат енергични лози с добър растеж, стабилно плододаване и вкусни, представителни чепки. Търсете сортове, които образуват дълги леторасти, понасят лятна резитба и дават едри зърна. Добре е във вашата асма да комбинирате ранни и по-късни сортове, за да си осигурите дълъг период на беритба – от средата на август до края на септември. Ако дворът ви е по-хладен, заложете на по-ранозреещи и устойчиви сортове; на южни места включете и по-къснозреещи за повече аромат и захарност.

Не пръскайте тези сортове грозде, за да приберете богата реколта от сочните и сладки плодове

1. Кардинал

Кардинал е един от най-популярните червени десертни сортове за дворове. Зърната са едри, овални, с тъмновиолетова кожица и хрупкава консистенция. Узрява рано – обикновено през втората половина на август, което го прави ценен старт на сезона. Обича слънце и редовно проветряване на короната. Подходящ е за асми заради силния растеж и ефектните чепки. За по-добра форма и по-едри зърна оставяйте умерен брой чепки на лоза.

2. Италия – аромат и надеждни гроздове

Италия е класика сред белите десертни сортове. Чепките са големи, зърната – жълто-кехлибарени, сочни и с приятен мускатов нюанс. Узрява към втората половина на септември, така че отлично допълва по-ранните сортове в една асма. Зърната задържат добре свежестта, а чепките изглеждат представително на лозницата – точно каквото искате за двор. Сортът е силно растящ и се чувства отлично на просторна конструкция с добър достъп на светлина.

Пръскане на лози - С какво и кога да пръскаме гроздето

3. Болгар (Афуз Али)

Болгар, известен и като Афуз Али, се разпознава по много големите, продълговати зърна и хрупкавото месо. Чепките са внушителни и много декоративни, което стои прекрасно на асми. Обича топлина и слънце, а в замяна дава впечатляващ добив и онзи „класически“ вкус на десертно грозде, който мнозина търсят. При този сорт проветряването е важно – прореждайте листата около чепките, за да запазите зърната сухи и здрави след летни валежи.

4. Плевен

Плевен е бял, много ранозреещ сорт – плодът е готов още в средата на август. Растежът е силен, а чепките са средни към големи, често конични и рехави. Поради ранното зреене е много удобен за асми, защото осигурява сладки зърна, когато жегите са най-силни. Комбинирайте го с по-късен сорт, за да удължите сезона. Подходящ е за семейни дворове, където се търси сигурна, ранна реколта.

Правилна грижа за лозята през август

5. Хамбургски мискет

Хамбургският мискет е черен десертен сорт с фин, запомнящ се аромат. Чепките са средно големи и по‑рехави, а зърната – виолетово-сини с плътна кожица и сочна вътрешност. Узрява обикновено през първата половина на септември. На асма дава не само сянка, а и истинско ароматно удоволствие за трапезата. Заради рехавостта на чепките проветрява добре и е удобен за дворове с по-влажни сутрини.

Полезни съвети за отглеждане на асма

Осигурете здрава конструкция и простор – по един основен ствол и хоризонтални рамена по носещите телове.

Комбинирайте раннозреещ с къснозреещ сорт, за да берете по-дълго.

Поддържайте короната проветрива: премахвайте излишните леторасти и прореждайте листата около чепките.

Поливайте дълбоко и по-рядко, а в период на прошарване избягвайте преовлажняване.

Обръщайте внимание на профилактиката срещу мана и оидиум според сезона във вашия район.

Гроздето изсъхва, но не узрява: причини и решения на проблема

Комбинации за дълъг сезон

За начало на сезона заложете на Плевен и Кардинал. В средата на септември ще ви поемат Хамбургският мискет и Италия, а Болгар ще е вашият ефектен десерт за гости. Ако мястото е ограничено, изберете два сорта с различна зрялост и ги оформете на отделни рамена – така ще съчетаете комфортната сянка с последователна беритба.

Ето за какво задължително трябва да се използва водата от лозата

Ако искате асмата ви да е красива, сянката – плътна, а купичката на масата винаги пълна, тези пет сорта са сигурен избор. Кардинал и Плевен ще ви зарадват рано, Хамбургският мискет и Италия носят аромат и късна сладост, а Болгар впечатлява с размер и визия. Подберете два-три различни по зрялост и ще имате десертно грозде през целия късен летен сезон. С правилна резитба и малко грижи асмата ще се отплати с щедра и вкусна реколта година след година.