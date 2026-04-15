Можете ли да косите мокра трева?

Ако пролетни дъждове или летни гръмотевични бури са провалили плановете ви да косите двора си отново, може да е изкушаващо да включите косачката за трева скоро след като слънцето се покаже. Само въпрос на време е да се появи следващият дъждовен облак. Леката почва може да ви накара да се запитате дали можете да косите мокра трева? Макар че технически можете да косите мокра трева, може да се наложи да преосмислите плановете си за косене, иначе бихте могли да повредите зелената морава, за която сте работили толкова усилено, или дори косачката си. Прочетете, за да научите причини да изчакате, преди да косите, и съвети за косене на мокра трева, когато е абсолютно необходимо.

Трябва ли да косите мокра трева?

Независимо дали е от дъжд, пръскачки или сутрешна роса, косенето на мокра трева може да причини повече вреда, отколкото полза. Влагата може да причини корозия с течение на времето, а косенето на мокра трева може да натовари двигателя и ножовете на косачката. Трябва да изчакате поне 24 часа след дъжд или поливане, преди да косите. Ето защо:

Неравномерни разрези

Казано по-просто, косенето на мокра трева не е най-добрият начин да поддържате външния вид на моравата си . Мократа трева може да стои под различни ъгли и височини, което води до неравномерно рязане на остриетата. Ще останете с неравномерна, неравномерна трева.

Слепване

Бучките тежка, мокра трева могат да причинят запушвания, които затрудняват работата на косачката и изискват по-често почистване. Тези бучки окосена трева могат да се натрупат върху платформата на косачката и да доведат до нейното спиране, или могат да доведат до развитие на мухъл или гъбички, ако бъдат оставени върху моравата ви.

Разпространение на болести

Вместо чисто отрязана, мократа трева е склонна към разкъсване, а тези отворени порязвания по стръковете ви са входни точки за болести. Мократа трева е податлива на гъбични инфекции като ръжда, доларова петнистост и червен конец, които могат да причинят избеляла или мъртва трева или оранжеви петна по отделни стръкове трева. Мокрите стръкове трева могат също да се залепят за стръковете и други повърхности на косачката и да се разпространят из двора. Ако болестта вече е налице, разпределянето на окосената трева в други части на двора може да направи болестта по-разпространена.

Щети по почвата

Косенето с тежки косачки може да доведе до уплътняване на меката почва, което може да наруши способността на корените да абсорбират хранителни вещества. Може също да причини образуване на коловози в тревата, докато колелата се движат през меката, влажна почва. Тези канали могат да причинят неравна повърхност, която може да затрудни косенето в бъдеще и да повлияе на дренажа.

Щети по косачката

Натрупването на окосена трева по корпуса или ножовете на косачката може да доведе до ръжда. Косенето на мокра трева също може да притъпи ножовете. Запушванията могат да натоварят косачката, което може да доведе до нейното спиране или прегряване. В крайна сметка може да се наложи ремонт.

Опасения за безопасността

Трябва да вземете предвид и рисковете за безопасността, свързани с косенето на мокра трева. Хлъзгавата повърхност може да ви накара да се подхлъзнете по време на косене, особено по склонове. Това може да доведе до наранявания и не си струва риска да не чакате тревата да изсъхне.