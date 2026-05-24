Най-доброто време и място за засаждане на смокиново дърво

Най-доброто време за засаждане на смокинови дървета е, когато са в период на покой, но правилният момент ще зависи и от климата. Хората в по-топлите райони трябва да засаждат смокини през есента , но в по-студените райони е добре да засадите смокиновото дърво през пролетта, след последните слани. След като се установят, смокиновите дървета ще растат лесно, но се нуждаят от много слънце. Поради тази причина е добре да подхождате стратегически към мястото, където ще ги засадите в имота си.

Как да пресадите правилно смокиня

„С средиземноморски произход, смокините наистина предпочитат топлината“, казва Дъглас. „В по-хладен климат югозападна стена би била перфектна. Те поглъщат допълнителната топлина от създадения микроклимат.“ Частичното слънце може да е подходящо, добавя той, но бъдете готови то да даде по-малко плодове. Смокините също се нуждаят от много пространство, за да растат, и трябва да се засаждат на разстояние от 4,5 до 7,6 метра една от друга, както и достатъчно далеч от основите на дома ви, за да се избегнат проблеми с корените. Дребните сортове достигат само от 1,8 до 2,4 метра

Как да засадите смокиново дърво

Ако сте решили да си вземете смокиново дърво от разсадник и сте избрали идеалното, слънчево място за засаждането му, ето стъпките, които трябва да следвате.

Изкопайте дупка, която е малко по-голяма и по-дълбока от кореновата топка.

Добавете компост в дупката и разбъркайте добре.

Внимателно извадете дървото от саксията, поставете го в дупката и я запълнете с пръст. За дърво с голи корени, накиснете кореновата бала във вода за три часа, преди да го засадите, за да можете да разперете корените, след като дървото е на мястото си.

Поливайте обилно. Новата ви смокиня заслужава хубава, дълга вода.

Смокиновите дървета могат да се отглеждат и в саксии – добре е да знаете, ако живеете в по-студен климат. Дъглас препоръчва използването на стари винени бъчви като саксии, които са с добър размер и естетически приятни.

Как да размножим смокиново дърво

След като смокиновото ви дърво се е утвърдило добре, можете да го размножите, за да добавите още едно дърво към имота си (или да го подарите на съсед ). Ето как да размножите резник от смокиново дърво.

Когато дървото е в латентно състояние през зимата, намерете по-млад клон, широк около сантиметър. Вземете резник с дължина около 20 до 25 сантиметра.

Отрежете клона под ъгъл от 45 градуса и го потопете в хормон за вкореняване .

Поставете резника си в саксия, пълна с компост, и го поставете на слънчево място.

Поливайте често, така че почвата да остане влажна.

След като корените се развият, можете да прехвърлите растението в малка саксия с богата почвена среда.