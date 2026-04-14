Овощни дървета, които виреят чудесно в глинеста почва

Що се отнася до градинарството, видът почва, която имате, може значително да повлияе на здравето и продуктивността на вашите растения. Много градинари се колебаят да работят с глинеста почва , често смятайки, че тя е неподходяща за отглеждане на овощни дървета, защото може да се отцежда бавно. След обогатяване на почвата с листна плесен или компост за подобряване на дренажа и повишаване на нивата на хранителни вещества обаче, глинестата почва може да създаде процъфтяваща среда за различни овощни дървета. Тук експерти по овощни дървета споделят най-добрите овощни дървета, които могат да виреят в този уникален тип почва.

Червена черница

С плодове, подобни на къпини, които узряват от червено до тъмно лилаво, червената черница ( Morus rubra ) е привлекателна и вкусна. „Червената черница е известна с това, че е издръжлива и устойчива“, казва Симпсън Болдуин. Ако почвата не е уплътнена и се добави органична материя като компост , дълбоките ѝ корени могат да получат достъп до наличните хранителни вещества и да виреят в глинеста почва. Червената черница може да се приготви на сладко, желе или да се яде прясна и има вкус, подобен на дива къпина или грозде. Болдуин отбелязва, че плодовете се харесват както на хората, така и на птиците и други диви животни.

Смокини

мокините ( Ficus carica ) са устойчиви и силно адаптивни. „Глинестата почва не е пречка за тяхното разпространение, обширна коренова система, която расте бързо, при условие че има много влага и отличен дренаж на почвата, както и силна слънчева светлина“, казва Котрон. Въпреки че смокините не са претенциозни към глината, те не харесват pH на почвата под 5, като растат най-добре в почви с pH от 5,5 до 7,5. „Всяко лято тук, във фермата, около средата на август, сме благословени с изобилие от смокини сорт Чикаго Харди с богата, червена ягодова пулпа и копринено тъмнолилава кора.“

Бъз

Бъзът ( Sambucus canadensis ) расте изобилно в глинеста почва. „Тяхната жилава коренова система расте бързо в глинеста почва без проблем и те дават плодове бързо след засаждане“, казва Котрон. Докато някои видове растат в дървета, Котрон отбелязва, че съществуват и храстовидни форми. Селектиран в дивата природа на Мисури, Котрон предпочита „Боб Гордън“ заради изобилието от шокиращо големи плодове в сравнение със средните диви плодове. „Всеки юли ние събираме изобилните обърнати надолу гроздове (характеристика, която разубеждава птиците), които след това преработваме предимно за чайове, сиропи и тинктури“, казва той. Големите, ароматни цветни гроздове през юни също са прекрасна характеристика на това дърво.