Растението, което трябва да засадите в края на зимата за здрава почва през следващия сезон

Ами ако ви кажем, че можете да започнете да сеете семена на закрито в края на зимата, за да получите растение, което ще бъде готово да подобри почвата ви през следващия сезон по два начина? Не само това, но и зрялото растение е прекрасно и ще привлече опрашители към двора ви. То дори се самозасява обилно, така че може никога да не се наложи да го засаждате отново.

Растението, което трябва да започнете в края на зимата за здрава почва през следващия сезон, е пореч (Borago officinalis), едногодишно цъфтящо растение с две забележителни свойства за подобряване на почвата. Първо, дългият корен на пореча раздробява почвата, докато се спуска дълбоко в земята, като по този начин аерира почвата и подобрява дренажа ѝ. Второ, поречът е това, което е известно като „акумулатор на хранителни вещества“, известен още като „динамичен акумулатор“, който извлича хранителни вещества и минерали от почвата, съхранява ги в листата си и след това освобождава тези полезни вещества, включително азот, обратно в почвата, когато растенията по-късно се разложат. Понякога растенията пореч първо се нарязват или се окопават, за да се разложат по-бързо. Нека разгледаме най- добрия начин да започнете семената на закрито .

Започнете да отглеждате пореч на закрито за ползи за почвата по-късно в градината

Посейте семената си за пореч на закрито 6 до 8 седмици преди очакваната дата на последната пролетна слана. Използвайте почвена смес и тави за семена с дълбоки клетки, за да поберете главния корен на пореча. Семената трябва да се засадят на дълбочина от 6 мм до 12 мм, като във всяка клетка се поставят по две семена. Поддържайте постоянна влажност в клетките под лампите за отглеждане. Семената ще покълнат бързо - само за 7 до 14 дни. След последната слана закалете разсада , за да го подготвите за разсаждане.

Тук идва едно голямо предупреждение относно пореча. Поречът има репутацията на труден за пресаждане и дори може да прочетете, че пресаждането не се препоръчва. Този магически, но деликатен главен корен е виновникът, който прави пресаждането малко рисковано, а увреждането на главния корен може да се прояви като стресирано растение, което не успява да вирее.

Можете да пресаждате пореч, стига да внимавате да не повредите кореновата система. Опитните градинари казват, че пресаждането на разсада, когато е висок от 5 до 15 сантиметра, може да е идеалният начин да се избегне увреждане на главния корен. Ако разсадът е струпан заедно, не безпокойте корените, като се опитвате да ги разделите - просто отрежете по-малкия разсад близо до линията на почвата, за да го разредите. Засадете разсада в почти всякакъв вид почва, стига да е добре дренирана, на разстояние от 45 до 60 сантиметра един от друг.