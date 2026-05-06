Растения, които подобряват качеството на почвата

Здравословната почва е важна част от отглеждането на растения, които процъфтяват. Лошото качество на почвата във вашия двор може да доведе до проблеми с растежа на корените и установяването на растенията, включително удавени корени и повишена киселинност. Въпреки че със сигурност можете да решите тези проблеми с добавки като компост и перлит , има и друго ефективно (и привличащо вниманието) решение - отглеждането на повече растения. Много красиви сортове, като невен и слънчоглед, могат да подобрят качеството на почвата. По-нататък разговаряхме с експерти по растенията за видове, които могат да намалят уплътняването, да осигурят основни хранителни вещества, да предотвратят вредители и да направят повече, за да подобрят здравето на вашата почва.

Колко често трябва да добавяте нова почва към градинските си лехи?

Пореч

Поречът ( Borago officinalis ) има сини, звездовидни цветове, които се показват през цялото лято. „Той е доста надеждно устойчив на суша и не му пречи бедната почва“, казва Ханкок. „Самозасява се, така че обикновено не е нужно да купувате нови растения или семена всяка година.“ Поречът има дебели корени, които помагат за аерирането на почвата, а когато растението умре в края на сезона, корените му се разпадат, осигурявайки органична материя на почвата.

Още: Как да подготвим почвата за цвекло, за да поникне равномерно

Невен

Невенчетата ( Tagetes spp. ) са обичани заради дантелените си, тъмнозелени листа и гроздовете от жълти, оранжеви или червени цветове, които цъфтят през цялото лято. „Кореновата им система всъщност отделя определени токсини в почвата“, казва Ханкок. „Тези токсини могат да бъдат ефективни срещу много видове вредни паразитни нематоди.“ Въпреки че невенчетата са благоприятни за опрашителите , те могат да помогнат за предпазване на почвата от вредни вредители.

Още: Как да подготвим почвата за домати и пипер

Градински грах

Градинският грах е едногодишна култура, която се засажда в хладния сезон и може да се засажда в началото на пролетта. Подобно на други бобови растения, градинският грах преобразува атмосферния азот в разтворима форма, достъпна за усвояване от растенията. „Всяко растение от семейство Fabaceae може да прави това“, казва Лангело. Люцерната, соята, бобът, грахът и детелината имат възли, които могат да намалят нуждата от химически азотен тор.“

Още: Каква е разликата между почва за цветя и почва за зеленчуци

Слънчогледи

Слънчогледите ( Helianthus annuus ) се гордеят с красиви цветове с оранжево-жълти лъчи и кафяви до лилави централни дискове. Едногодишните слънчогледи могат да цъфтят през цялото лято. „Слънчогледите се използват за опазване на почвата заради стержневия си корен и кореновата структура“, казва Лангело. „Кореновата структура облекчава уплътняването на почвата, но помага за задържането ѝ.“ Това растение може също да премахва от почвата тежки метали, като олово, арсен, цинк, хром, кадмий, мед и манган.

Краставиците и доматите ще растат по-бързо и от плевели: Преди засаждане направете ТОВА

Люцерна

Люцерната ( Medicago sativa ) е тревисто многогодишно растение с дълбок корен, използвано като фуражна култура, което има привличащи вниманието цветове, вариращи от лилаво до жълто. „Като многогодишно растение, тя допринася за органичната материя дълбоко в почвата“, казва Лангело. „Коренът ѝ умира и растат нови корени. По-старите корени се разлагат и по този начин люцерната увеличава микробната активност на почвата.“