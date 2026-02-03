Растения, които винаги трябва да отстранявате за максимален цъфтеж

Може да е разочароващо, когато след като сте чакали с месеци, цъфтящите растения във вашата градина изчерпват цветовете си за няколко седмици. За щастие, можете да насърчите някои от тях да останат в цъфтеж или да цъфтят отново много по-дълго чрез премахване на прецъфтели цветове от растението. Рози, тиквеник, салвия, петуния, лешник, диантус, пчелен балсам и делфиниум са някои водещи примери, въпреки че има и още, както ще откриете по-долу.

Причината, поради която премахването на сухите цветове е ефективно за максимизиране на цъфтежа, е, че принуждава растенията да възобновят производството на цветове, тъй като им е била отказана възможността да произведат семена в първоначалния цикъл на цъфтеж. Следователно, за да се гарантира, че наследството им ще се пренесе нататък, тези цъфтящи растения (особено едногодишни) изтласкват нови цветове. Имайте предвид обаче, че не всички следващи цветове ще бъдат толкова цветущи и буйни, колкото първия кръг. Също така, премахването на сухите цветове не предизвиква повече цъфтеж при всяко растение; обикновено работи само при многократно цъфтящи растения или растения с дълъг период на цъфтеж.

Не всички стъбла на растенията могат да се счупят с пръсти, а някои могат да причинят дразнене на кожата при контакт. Дезинфекцирайте ножицата със 70% концентрация на спирт. Когато сте готови, продължете, за да научите за растенията, от които трябва да премахнете сухите цветове - и го направете, когато забележите някое от тях в градината си.

Рози

Неотрязването на отцъфтелите цветове е една от водещите грешки в градинарството, които трябва да се избягват, за да получите повече цъфтеж от розите (Rosa spp.), особено от хибридните чайни рози, флорибундата и грандифлората (повтарящо се цъфтящи). Избледнелите цветове подтикват храста да развие семена или шипки, като по този начин спират появата на нови цветове. Както ще сте забелязали, отцъфналото стъбло има три- и петлистни листа, докато се движите отгоре надолу. При новозасадените рози отрежете стъблото точно над най-горния трилистен лист, за да избегнете компрометиране на растежа им. При утвърдените екземпляри отрежете над петлистните листа. За цветни клъстери с мъртви цветове ги прищипете, за да помогнете на останалите да цъфтят.

Прецъфтяващи хортензии

Ако сте засадили повторно цъфтящи или ремонтантни хортензии – помислете за серии като „Let's Dance“, „White Wedding“, „Endless Summer“, „Bloomin' Easy“ и „Seaside Serenade“ – трябва да отстраните избледнелите цветове веднага след като завършат първия си цикъл. По този начин можете да очаквате ново цъфтеж в края на вегетационния период. За да отстраните отцъфтелите цветове, просто отрежете изцъфналото стъбло до най-новата пъпка или най-голямата двойка листа, ако все още не можете да видите пъпките. Избягвайте да премахвате мъртвите цветове след повторния цикъл, тъй като те добавят зимен интерес със стареещите си цветове и служат и като зимно местообитание за полезни насекоми.

Лилава ехинацея

Преди да възкликнете: „Но щиглеците искат тези семена!“, знайте, че за да удължите цъфтежа на лилавата ехинацея (Echinacea purpurea) до слана, трябва да им отстраните пресни цветове. Това ще поддържа растението подредено, като същевременно ще запази летните ви градини ярки. Нещо повече, предотвратява ехинацеята да завладее напълно градината ви – освен ако това не е целта – тъй като те произвеждат безброй семена. Ако все още искате да си направите собствени семена за птици, като запазите мъртвите цветове, помислете дали да не оставите малка част от растението да се разсее, докато останалите са пресни. Или спрете напълно да отстраните пресни цветове, когато наближи есента.