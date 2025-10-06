С какво да торите божурите през есента, за да цъфтят с пищни цветове пролетта

Най-добрите торове за божурите след резитбата им през есента

След като листата на божурите започнат да пожълтяват и бъдат отрязани, е време растенията да бъдат подхранени, за да се укрепи кореновата им система, за да им се осигури солидна хранителна основа за зимата. За есенно подхранване на божури след подрязване на листата, използвайте предимно фосфорно-калиеви торове и органични вещества. Азотните торове се избягват през този период, за да се избегне стимулиране на растежа на листната маса, която няма да има време да се подготви за сланата и може да доведе до смърт на растението през зимата.

Най-добрите торове за божурите след резитбата им през есента

Опитните градинари използва минерални и органични торове за целта.

Монокалиев фосфат - разтворете 1 супена лъжица в 10 литра вода и полейте божура в корена, ще са ви необходими около 1-2 литра на храст.

Суперфосфат - съгласно инструкциите, прилага се в сух вид или разреден във вода.

Калиев магнезиев сулфат - разрежда се в съотношение 15–20 грама на 10 литра вода, което осигурява допълнително магнезий и сяра – важни микроелементи за растенията.

Тези торове могат да се прилагат заедно или поотделно; по-добре е да се прилагат месец след резитбата, за да се даде време на растенията да се възстановят.

От органичните торове може да използвате компост или добре изгнил хумус - изсипете под храстите в количество от 8-10 кг, можете да направите плитък жлеб около храста и да сложите компост там преди мулчиране.

Дървесна пепел - прилага се два пъти на сезон, включително през есента след резитба, по 200 грама под всеки храст, може да се комбинира с поливане с разтвор на пепел (200 грама на 10 литра вода).

Костно брашно – препоръчва се да се поръси под храста и да се използва за торене на почвата, приблизително 200–300 грама на квадратен метър; то подхранва корените и стимулира развитието на растението.

Народни средства за торене на божурите през есента

Може да използвате следните народни средства:

Запарка от чаени листа - изсипва се по 100 грама под всеки храст.

Накълцани бананови кори – заравят се 2-3 броя на храст, за подхранване и обогатяване с микроелементи.

Запарка от яйчени черупки (20 яйчени черупки на 10 литра вода, оставете за 2-3 дни) – необходим е 0,5 литра разтвор на храст.

След прилагане на тор се препоръчва мулчиране на почвата с компост или хумус на слой от 10–15 см, за да се запазят влагата и топлината в кореновата зона.

