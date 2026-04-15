Само в такава саксия е правилно да отглеждате орхидея

Екзотичните, пищни цветове на орхидеите, грациозно кимащи на тънки стъбла, винаги крадат шоуто; естествено, саксиите им винаги са на втора цигулка. Оказва се, че контейнерите, в които растат орхидеите, наистина имат значение, ако искате вашата звезда да оцелее и да процъфтява. Независимо дали пресаждате по-стара орхидея, която е надраснала дома си, или искате да обновите контейнера, има важни неща, които трябва да знаете за различните видове саксии, с които разполагате. За да ни помогнем да разберем подробностите, попитахме Сузи Търнър, експерт по орхидеи и собственик на Green Door Design в Мил Вали, Калифорния, за няколко съвета как да изберете най-добрата саксия за орхидеи.

Не изхвърляйте пластмасовия контейнер

Познайте какво? В идеалния случай орхидеята трябва да расте и да живее в пластмасова или теракотена саксия. „Саксиите за отглеждане на орхидеи трябва да имат дренажни отвори или прорези, за да се гарантира, че растението ви няма да се подгизна и да не се намокри“, казва Търнър. „Саксията също трябва да е чиста и стерилизирана, за да се предотврати появата на гъбички, вируси или насекоми, и да е с подходящ размер за вашето растение.“

Изберете саксия с правилния размер

Ако пресаждате, новата саксия трябва да е малко по-голяма от предишната, в противен случай ще има твърде много среда за растеж и е възможно водата да се събере в кореновата зона. Когато избирате нова саксия, увеличете я само с един инч.

Какво да купя

Изненадващо, най-добрият избор на Turner за саксии за отглеждане са прозрачни пластмасови саксии с дренажни отвори. Предимствата на прозрачните саксии са, че можете да инспектирате почвената си смес и да наблюдавате как изсъхва. Можете също така да следите отблизо корените и да проверявате за вредители , гниене или пренаселеност. Пластмасовите саксии са лесни за поставяне в различни декоративни контейнери, когато искате да промените обстановката, и позволяват на корените на орхидеите да поемат слънчева светлина, точно както биха го направили в естествената си среда. Друг популярен избор са порестите теракотени саксии, защото те позволяват на въздуха и водата да преминават (това е изборът на традиционните любители на орхидеи). Що се отнася до специалните саксии, най-важната характеристика, която трябва да се търси, е дали саксията има множество дренажни отвори, летви или изрези отстрани, както и на дъното, за да се осигури дренаж и въздушен поток.

Съвети за дизайн

Когато групирате няколко орхидеи в една декоративна саксия, дръжте всяка орхидея в нейната пластмасова саксия за отглеждане. „Когато няколко орхидеи са поставени заедно, отделните растения трябва да имат малко разстояние [помежду си] и да не са притиснати твърде плътно едно до друго“, казва Търнър. „След това поставете малки камъчета под тях, за да събират излишната вода, и декоративен мъх или камък отгоре, за да създадете безшевен дизайн.“ И забравете да харчите много пари за голям декоративен контейнер. Търнър насърчава клиентите си да потърсят в собствения си дом красива стара керамична или дървена купа, урна или друг голям съд, който да побере добре група орхидеи, за да създаде красива аранжировка.

Когато използвате декоративен контейнер

Само не забравяйте, че ако вашият декоративен контейнер е кашпо и няма дренажни отвори, ще трябва да извадите орхидеята от саксията ѝ, да я полеете над мивка и след това да я върнете в дома ѝ, след като цялата вода се отцеди.