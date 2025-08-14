Сега е най-подходящото време за засаждане на зеле за есенна реколта

Вече мислите за есенната си зеленчукова градина? Зелето вероятно е в списъка ви, за да се насладите на обилните, сладки зеленчуци в яхниите или успокояващите си ястия, но както при повечето зеленчуци, отнема доста време, за да видите плодовете на труда си. Може би се чудите кога е най-подходящото време за засаждане на зеле за есенни култури и ние сме тук, за да кажем, че отговорът е сега!

Как да отгледате разсад от зеле

Преди времето да се охлади, имате известна работа, за да подготвите реколтата от зеле за по-хладните месеци.

Ето пълното ви ръководство за успешно отглеждане на зеле през есента, като например най-доброто време за засаждане на семена, как да засадите и отглеждате зеле и кога е най-доброто време за прибиране на реколтата.

Кога е най-подходящото време за засаждане на зеле през есента?

Най-доброто време за засаждане на зеле за есенна реколта е през края на лятото. По-точно, шест до осем седмици преди първите очаквани слани във вашия регион . Засаждането през лятото дава на зелевите растения достатъчно време да узреят, когато температурите започнат да падат, тъй като летните горещини могат да повлияят негативно на растежа на зелевата ви глава.

Започвайки в края на лятото, като август или септември, вие давате на зелето си най-голям шанс да развие по-сладки глави за перфектен вкус.

5 стъпки за успешно засаждане на есенно зеле

Ако искате да добавите зеле в градината си през есента, ето стъпките, които трябва да следвате за успешна реколта.

Подгответе почвата си: Зелето расте най-добре в добре дренирана, органична, глинеста почва с pH между 6,0 и 7,0. Уверете се, че вашата градина или саксия е подготвена с тези почвени нужди, преди да засадите семената си.

Засаждане: Ако сеете семената си на закрито, изкопайте плитка дупка в почвата с дълбочина поне 6 мм и след това поставете семената, преди да ги покриете с почва. За директно засяване в земята, изкопайте дупка, достатъчно голяма за кореновата бала (около два пъти по-голяма от размера на кореновата бала), и след това поставете растението в земята.

Вода/слънчева светлина: За да отглеждате успешно засаденото си зеле, уверете се, че то получава необходимото поливане и слънчева светлина. Зелевите растения се нуждаят от редовно поливане, където почвата остава влажна, но не препълнена с вода, и поне шест часа пряка слънчева светлина всеки ден.

Добавете тор: Тъй като зелето се нуждае от много хранителни вещества за оптимален растеж, стремете се да подхранвате растенията си с тор на всеки две седмици, след като растението се е установило.

Следете за вредители/болести: Зелевите растения са привлекателни за някои насекоми като зелеви червеи, листни въшки и бълхи. Следете внимателно растенията си за вредители и ги отстранявайте, ако е необходимо. Също така, внимавайте за болести, като например преовлажнено растение, което може да се възползва от подобрена циркулация на въздуха и намаляване на поливането, за да не се повредят корените.

3 признака, че зелето ви е готово за прибиране на реколтата

След цялата тази работа в продължение на няколко месеца, може би се чудите кога е време за прибиране на реколтата. Ето няколко признака, които показват, че зелето ви е готово за есенна реколта.

Време: В зависимост от вашия сорт, зелето се нуждае от около 60 до 100 дни, за да достигне пълния си, зрял размер. Това се равнява на два до четири месеца, така че ако зелето ви е отгледано в този времеви прозорец, вероятно е време за прибиране на реколтата. Особено ако зелето ви отговаря на останалите признаци в нашия списък.

Твърдост: Готовите за бране зелки имат глави, които са твърди и здрави на допир. Ако стиснете леко зелката си и тя се усеща мека, значи не е готова за бране. Ако е ултра твърда на допир, значи е безопасна за бране.

Външен вид: Можете също да разберете дали зелето ви е готово за прибиране на реколтата, като погледнете размера и цвета му. На пакетчето със семена трябва да е посочено колко голямо трябва да е зрялото зеле, така че ако зелето ви е със същите размери, е време за прибиране на реколтата. Друг индикатор, че зелето ви е готово за прибиране на реколтата, е ако кочанът има цвета, който се предполага, че има вашият сорт.

Как да съберем и съхраняваме есенно зеле

Когато дойде време да приберете и съхраните есенното си зеле, ще искате да го направите правилно, за да се насладите на растението в най-голяма степен. Ще ви е необходим остър нож, като назъбен кухненски нож, или остри ножици за градинарство, за да отрежете главата от растението. Правилният начин за отрязване на главата на зелето е да се реже в основата на стъблото точно под главата, оставяйки някои от листата, прикрепени към главата.

След като главите са отрязани, имате няколко варианта за съхранение. Независимо кой вариант изберете, не мийте зелето си, освен ако не планирате да го замразите.

Първият вариант е да го съхранявате на хладно място, като например хладилника. Увийте леко цялата глава зеле в пластмасово фолио, преди да я съхраните в чекмеджето за зеленчуци на хладилника. Този метод ще запази зелето свежо до два месеца. Ако трябва да нарежете зелето си на парчета, за да се побере, ще трябва да го изядете в рамките на две седмици.

Можете също така да съхранявате зелето си в изба до шест месеца, стига средата да е хладна и влажна, или можете да го замразите. Ако искате да замразите зелето си, следвайте тези стъпки:

Сложете зелето си във вряща вода за една до две минути.

Извадете от врящата вода и потопете напълно в ледена вода за няколко минути.

Опаковайте зелето си в материали, подходящи за замразяване, и съхранявайте до девет месеца.